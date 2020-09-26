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Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 12 на 48 актуальных смартфонов 2018-2020-х годов – названия и ссылки

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Сентябрь подходит к концу, это значит, что пришло время изучить, сколько смартфонов Xiaomi на данный момент получили стабильную прошивку MIUI 12. Если изучать различные официальные форумы, то можно увидеть, что они делают акцент или на региональных, или на глобальных версиях. К сожалению, китайская компания имеет сложности с выпуском подобных прошивок, а поэтому их число не превышает 20. Это значит, что стоит обратиться на китайский форум, где представлены абсолютно все обновления, которые выпустила Xiaomi на конец сентября.

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Что же, если отбросить большинство клонов, то можно выяснить, что китайский производитель может похвастать выпуском прошивок на 48 смартфонов. Все они имеют стабильный статус, но чаще всего, включают только 2 языка: английский и китайский. Ссылка на закачку находится в самом конце материала. При выборе нужной прошивки стоит ориентироваться на следующие критерии:

  • Лучше скачивать региональную прошивку, например, русскую
  • Для смартфонов, купленных на Aliexpress, нужно выбирать глобальную версию
  • Для телефонов, завезённых из Европы, лучше брать европейскую прошивку
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Если необходимой версии нет, можно взять глобалку, или китайскую. Важно понимать, что вам в любом случае придётся устанавливать поверх официальную русскую версию, поскольку данная прошивка не будет обновляться по воздуху и нужна для того, чтобы пользователь мог опробовать новые функции. 

Mi Mix 3 5G

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POCO F1

Redmi 10X 4G

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Mi 9T/ Redmi K20

Redmi Note 7

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Mi CC9 Pro

Mi 8 Lite

Redmi 6 Pro

Mi Mix 2

Redmi 9C

Redmi 10X Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 8

Redmi Note 7S

Mi 10

Mi 9 Lite

Mi 8 SE

Mi 10 Pro

Mi 8 Pro

Mi 10 Ultra

Mi Max 3

Mi CC9

Redmi K30 Pro

Mi 8 Explorer Edition

Mi 9 SE

POCO X3

Mi 9 Pro 5G

Mi Mix 2S

POCO F2 Pro

Mi Mix 3

Redmi 10X

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Youth Edition

Mi Note 3

Mi 9

Redmi Note 9S

Redmi K20 Pro/ Mi 9T Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 4G

Redmi Note 8 Pro

Mi Note 10

Redmi K20

Redmi 9

Redmi K30 Ultra

Redmi Note 9 Pro

POCO X2

POCO F1

Redmi 9A


Как видите, здесь присутствуют почти все смартфоны 2020 года, поскольку они для Xiaomi в приоритете, а значит и дальше будут получать обновления в первых рядах. Остальные представлены телефонами 2019 года и лишь несколько моделей 2018 года. Например, Redmi 6 Pro и POCO F1. Это не удивительно, ведь срок официальной поддержки не превышает 2 года, а значит большая часть аппаратов уже не актуальны. Ссылка на закачку.

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