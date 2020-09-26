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Сентябрь подходит к концу, это значит, что пришло время изучить, сколько смартфонов Xiaomi на данный момент получили стабильную прошивку MIUI 12. Если изучать различные официальные форумы, то можно увидеть, что они делают акцент или на региональных, или на глобальных версиях. К сожалению, китайская компания имеет сложности с выпуском подобных прошивок, а поэтому их число не превышает 20. Это значит, что стоит обратиться на китайский форум, где представлены абсолютно все обновления, которые выпустила Xiaomi на конец сентября.

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Что же, если отбросить большинство клонов, то можно выяснить, что китайский производитель может похвастать выпуском прошивок на 48 смартфонов. Все они имеют стабильный статус, но чаще всего, включают только 2 языка: английский и китайский. Ссылка на закачку находится в самом конце материала. При выборе нужной прошивки стоит ориентироваться на следующие критерии:

Лучше скачивать региональную прошивку, например, русскую

Для смартфонов, купленных на Aliexpress, нужно выбирать глобальную версию

Для телефонов, завезённых из Европы, лучше брать европейскую прошивку

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Если необходимой версии нет, можно взять глобалку, или китайскую. Важно понимать, что вам в любом случае придётся устанавливать поверх официальную русскую версию, поскольку данная прошивка не будет обновляться по воздуху и нужна для того, чтобы пользователь мог опробовать новые функции.

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Как видите, здесь присутствуют почти все смартфоны 2020 года, поскольку они для Xiaomi в приоритете, а значит и дальше будут получать обновления в первых рядах. Остальные представлены телефонами 2019 года и лишь несколько моделей 2018 года. Например, Redmi 6 Pro и POCO F1. Это не удивительно, ведь срок официальной поддержки не превышает 2 года, а значит большая часть аппаратов уже не актуальны. Ссылка на закачку.