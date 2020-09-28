Официальный представитель Xiaomi назвал сроки выхода MIUI 12 на смартфоны Redmi Note 8T, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и другие – стабильная российская и глобальная версии
На данный момент скачать стабильную прошивку на основе MIUI 12 для смартфонов Xiaomi можно на более чем 50 устройств. Вот только почти все они имеют исключительно китайскую прописку и лишь несколько российскую и глобальные версии. Стоит отметить, что до сих пор нет обновлений для популярных линеек Redmi Note восьмого и девятого поколений. Не говоря уже о бюджетных сериях Redmi, которые также претендуют на получение прошивки.
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Сегодня китайский производитель прервал длительное молчание, объявив, когда же популярные смартфоны смогут рассчитывать на выход региональных и глобальных обновлений. Всё началось с беседы администратора официального форума с пользователем. Он твёрдо заверил, что Redmi Note 9 Pro получит прошивку в октябре. После этого представитель Xiaomi в Великобритании в Твиттер объявил, что все смартфоны, для которых ранее была заявлена MIUI 12, получат её к концу октября.
Список довольно длинный. Нас же с вами интересуют в первую очередь Redmi Note 8 и Redmi Note 8T, также набирают популярность следующие смартфоны: Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max. Дополнительно указывается про выход обновления для Poco M2 Pro и Redmi Note 7. Представитель китайской компании заявил, что прошивку получат все доступные аппараты, но, зная медлительность Xiaomi, мы бы рекомендовали владельцам аппаратов 2018 года не обнадёживаться. В конце концов, к Новому году прошивка уж точно выйдет.
Кстати, до 12 октября выпуск прошивок приостановлен, а значит они начнут поступать не раньше второй половины месяца.
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