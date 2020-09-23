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С 1 сентября стартовала третья волна рассылка новой прошивки MIUI 12 на популярные смартфоны Xiaomi. Работы осталось много. Согласно сообщениям китайской компании, в рамках третьего этапа обновление должны получить не менее 15-ти аппаратов 2019-го года. Одновременно с этим идёт активное создание глобальных и региональных версий, поскольку с этим у Xiaomi наблюдаются явные проблемы. Как стало известно, производитель решил остановить создание новых прошивок.

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Как оказалось, не всё так плохо, как могло показаться на первых взгляд, но и ничего хорошего в происходящем нет. С 30 сентября по 12 октября в связи с национальными празднованиями, Xiaomi полностью прекращает разработку новых прошивок для смартфонов. Это значит, что не будет не только китайской версии MIUI 12, но и глобальных версий, в том числе и российской. Ясно, что такой подход не пойдёт на пользу. Уже сегодня высказывается мнение, что это оттянет рассылку на месяц, ведь после праздников нужно не меньше недели на возобновление контактов между подразделениями.

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Совсем недавно на официальных форумах Xiaomi мелькала информация о скором выходе стабильной глобальной версии для многострадальных аппаратов линейки Redmi Note 2019 и 2020 года (Redmi Note 7, 8 и 9). Что же, владельцам данных аппаратов придётся запастись дополнительной порцией терпения. Инсайдеры указывают, что после такого перерыва говорить о скором обновлении для младших версий (Redmi 6, 7 и 8) не приходится. Скорее всего их перенесут в четвёртую или пятую волны. Если ранее предполагалось, что китайская MIUI 12 для них выйдет в октябре-ноябре, то сейчас всё слишком запутанно, чтобы делать прогнозы.