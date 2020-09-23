Xiaomi сообщила о полной приостановке выпуска прошивки MIUI 12 на десятки смартфонов – причины и сроки возобновления рассылки
С 1 сентября стартовала третья волна рассылка новой прошивки MIUI 12 на популярные смартфоны Xiaomi. Работы осталось много. Согласно сообщениям китайской компании, в рамках третьего этапа обновление должны получить не менее 15-ти аппаратов 2019-го года. Одновременно с этим идёт активное создание глобальных и региональных версий, поскольку с этим у Xiaomi наблюдаются явные проблемы. Как стало известно, производитель решил остановить создание новых прошивок.
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Как оказалось, не всё так плохо, как могло показаться на первых взгляд, но и ничего хорошего в происходящем нет. С 30 сентября по 12 октября в связи с национальными празднованиями, Xiaomi полностью прекращает разработку новых прошивок для смартфонов. Это значит, что не будет не только китайской версии MIUI 12, но и глобальных версий, в том числе и российской. Ясно, что такой подход не пойдёт на пользу. Уже сегодня высказывается мнение, что это оттянет рассылку на месяц, ведь после праздников нужно не меньше недели на возобновление контактов между подразделениями.
Совсем недавно на официальных форумах Xiaomi мелькала информация о скором выходе стабильной глобальной версии для многострадальных аппаратов линейки Redmi Note 2019 и 2020 года (Redmi Note 7, 8 и 9). Что же, владельцам данных аппаратов придётся запастись дополнительной порцией терпения. Инсайдеры указывают, что после такого перерыва говорить о скором обновлении для младших версий (Redmi 6, 7 и 8) не приходится. Скорее всего их перенесут в четвёртую или пятую волны. Если ранее предполагалось, что китайская MIUI 12 для них выйдет в октябре-ноябре, то сейчас всё слишком запутанно, чтобы делать прогнозы.
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