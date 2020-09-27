Xiaomi представила список из 26 смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13 – названия и сроки выхода
В настоящее время идёт масштабная рассылка официальной прошивки MIUI 12 на более чем 50 смартфонов Xiaomi. Новые аппараты 2020 года уже получили обновление, а вот с телефонами 2018 и 2019-х годов всё сложно. Как стало известно, китайская версия прошивки доступна на 48 смартфонах Xiaomi, а вот с глобальными и тем более региональными версиями царит неопределённость. Российская версия доступна только на 15 аппаратов, а глобальная на 20. Впереди 2 недели праздников в Китае, что негативно отразится на выпуске обновлений. В этой ситуации неожиданно появился список смартфонов, которые первыми обновляется до MIUI 13.
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С полным перечнем телефонов, которые могут претендовать на новую прошивку можно ознакомиться ниже. В целом всё логично и понятно, вот только там нет нескольких аппаратов, которые также должны претендовать на MIUI 13. Это значит, что список явно неполный и будет в будущем расширен. Что любопытно, в нём присутствуют не только такие флагманы, как Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro, но и бюджетные Redmi 8 и Redmi 9. Приятным сюрпризом стало включение в список популярного «убийцы» флагманов 2018 года – POCO F1, который долгое время обеспечивал Xiaomi отличные продажи по всему миру.
Всего в списке 26 телефонов. Перечислять тех, кто может рассчитывать на попадание в список мы не будем, поскольку у Xiaomi на этот счёт может быть собственное мнение. Что до сроков появления MIUI 13, то прошивка должна появится со следующим большим флагманом. Скорее всего это случится в рамках Mi 11, но это не окончательная информация, поскольку в последнее время китайская компания выпускает в год как минимум три флагманские линейки. Предположительно, выход первого телефона на MIUI 13 состоится не раньше конца текущего года, как это было с текущей линейкой Mi 10. Инсайдеры также указывают, что это могут быть устройства, которые получат MIUI 13 в рамках первой волны.
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Mi Note 10
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Redmi K20
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Redmi Note 8T
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Mi Note 10 Pro
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Redmi K20 Pro
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Redmi Note 8 Pro
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Mi 10
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Mi 9T
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Redmi Note 7 Pro
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Mi 10 Pro
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Mi 9T Pro
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POCO F1
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Mi Mix 2
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Redmi Note 9
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POCO X2
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Redmi K30 5G
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Redmi Note 9S
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Redmi 9
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Redmi K30 4G
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Redmi Note 9 Pro
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Redmi 9А
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Redmi K30 Pro
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Redmi Note 8
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Redmi 8
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Redmi 8А
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Redmi Note 6 Pro
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Сообщается о следующих нововведениях в прошивке MIUI 13:
- Улучшенный пользовательский интерфейс
- Улучшенная анимация при переключении между окнами
- Новая логика управления мультимедиа
- Улучшенный тёмный режим
- Повышенная чувствительность к касанию
- Улучшенная панель уведомлений
- Новый взгляд на функцию Always-On Display
- Значительная оптимизация расхода батареи
- Улучшенная быстрая зарядка
- Новые живые обои
- Расширенные жесты для навигации
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