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Xiaomi представила список из 26 смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13 – названия и сроки выхода

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В настоящее время идёт масштабная рассылка официальной прошивки MIUI 12 на более чем 50 смартфонов Xiaomi. Новые аппараты 2020 года уже получили обновление, а вот с телефонами 2018 и 2019-х годов всё сложно. Как стало известно, китайская версия прошивки доступна на 48 смартфонах Xiaomi, а вот с глобальными и тем более региональными версиями царит неопределённость. Российская версия доступна только на 15 аппаратов, а глобальная на 20. Впереди 2 недели праздников в Китае, что негативно отразится на выпуске обновлений. В этой ситуации неожиданно появился список смартфонов, которые первыми обновляется до MIUI 13.

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С полным перечнем телефонов, которые могут претендовать на новую прошивку можно ознакомиться ниже. В целом всё логично и понятно, вот только там нет нескольких аппаратов, которые также должны претендовать на MIUI 13. Это значит, что список явно неполный и будет в будущем расширен. Что любопытно, в нём присутствуют не только такие флагманы, как Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro, но и бюджетные Redmi 8 и Redmi 9. Приятным сюрпризом стало включение в список популярного «убийцы» флагманов 2018 года – POCO F1, который долгое время обеспечивал Xiaomi отличные продажи по всему миру. 

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Всего в списке 26 телефонов. Перечислять тех, кто может рассчитывать на попадание в список мы не будем, поскольку у Xiaomi на этот счёт может быть собственное мнение. Что до сроков появления MIUI 13, то прошивка должна появится со следующим большим флагманом. Скорее всего это случится в рамках Mi 11, но это не окончательная информация, поскольку в последнее время китайская компания выпускает в год как минимум три флагманские линейки. Предположительно, выход первого телефона на MIUI 13 состоится не раньше конца текущего года, как это было с текущей линейкой Mi 10. Инсайдеры также указывают, что это могут быть устройства, которые получат MIUI 13 в рамках первой волны. 

Mi Note 10

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Redmi K20

Redmi Note 8T 

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Mi Note 10 Pro

Redmi K20 Pro

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Redmi Note 8 Pro

Mi 10  

Mi 9T

Redmi Note 7 Pro

Mi 10 Pro

Mi 9T Pro

POCO F1

Mi Mix 2

Redmi Note 9 

POCO X2

Redmi K30 5G 

Redmi Note 9S

Redmi 9 

Redmi K30 4G

Redmi Note 9 Pro

Redmi 9А

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 

Redmi 8 

Redmi 8А

Redmi Note 6 Pro

 


Сообщается о следующих нововведениях в прошивке MIUI 13:

  • Улучшенный пользовательский интерфейс
  • Улучшенная анимация при переключении между окнами 
  • Новая логика управления мультимедиа
  • Улучшенный тёмный режим
  • Повышенная чувствительность к касанию
  • Улучшенная панель уведомлений 
  • Новый взгляд на функцию Always-On Display
  • Значительная оптимизация расхода батареи 
  • Улучшенная быстрая зарядка 
  • Новые живые обои
  • Расширенные жесты для навигации 
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