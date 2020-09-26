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Стали известны технические характеристики, производительность и сроки выхода новой видеокарты GeForce RTX 3060 Ti – мощь RTX 2080 Ti по цене ниже 500 долларов уже в октябре

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Выход новой серии видеокарт NVIDIA столкнулся с неожиданными трудностями. Количество доступных единиц на складах осязалось настолько ничтожным, что его раскупили за считанные минуты. Что любопытно, это касается как версии GeForce RTX 3080, так и GeForce RTX 3090. Вначале казалось, что вина всецело лежит на перекупщиках, которые разобрали все доступные видеокарты, и только вчера появились ключевые сведения, позволившие сделать верные выводы. Как стало известно, виной всему партнёры NVIDIA, решившие сэкономить на конденсаторах. Почитать больше можно в нашем материале на эту животрепещущую тему.

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GeForce RTX 3070 поступит в продажу не раньше 15 октября. Уже сейчас ясно, что крупные торговые сети решили нажиться на проблемах с доступностью, выставив на эту модель просто невероятные ценники в 800 и более долларов. Как сообщают источники, положение спасти может следующая модель – GeForce RTX 3060 Ti. Так, в сеть попали не только технические характеристики новинки, но и ориентировочная дата поступления на прилавки магазинов. Указывается, что она получит 4 864 ядра CUDA, что даже больше, чем у флагманской RTX 2080 Ti, имеющей 4 352 ядра. Не менее интересна и тактовая частота памяти в 14 Гбит/с, что также находится на уровне флагмана предыдущего поколения.

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Эксперты полагают, что GeForce RTX 3060 Ti сможет продемонстрировать производительность RTX 2080 Ti, имея гораздо более демократичную цену. Также сообщается о низком энергопотреблении в 180 Вт и 256 битной шине памяти, которая представлена 8 Гб GDDR6. Что до начала продаж, то есть мнение, что NVIDIA планирует выпустить такой продукт в конце октября, что позволит эффективно конкурировать с AMD Radeon RX 6000 – Big Navi. 

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Относительно цены ничего конкретного сказать нельзя, но она точно будет дешевле GeForce RTX 3070, которая имеет официальный ценник в 500 долларов. Предположим, что это будут вполне приемлемые 400 долларов, но это пока не больше, чем гадания на кофейной гуще. 

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Kopcheniy
19:49
А тебе-то что? Иди ликбезом займись, причем во всех областях, начиная с уважения к форумчанам и заканчивая техническими характеристиками современных процессоров. Не обляпайся только.
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ego0550
19:48
Решили последовать примеру АМД - не тратить деньги и время на тестирование продукции, а просто выкидывать на рынок мелкую первую партию и пусть тестируют за свои деньги.
Ошибка при регистрации на сайте NVIDIA приводит к демонстрации данных уже зарегистрированных пользователей
Ди
19:48
извращения это самоуспокоение для тех, кто никогда кроме 60гц ничего не пробовал и не видел. а 240 гц это частота опроса сенсорного слоя экрана. ну и учитывая хорошее стерео, что подтверждают на форум...
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Kopcheniy
19:46
Согласен, это иногда не поддается логике, но что есть, то есть.
Выход GeForce RTX 3060 Ti запланирован на конец октября, производительность видеокарты ожидается на уровне RTX 2080 Super
Kopcheniy
19:46
Напишите в Регард, может послушают. Нет, правда, без иронии.
Выход GeForce RTX 3060 Ti запланирован на конец октября, производительность видеокарты ожидается на уровне RTX 2080 Super
Амудятелнечеловек
19:46
да ты что прям ути пути у него проц разогнан до 4.6 гoвно 10 летнее
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead
Moleculo
19:44
Сомневаюсь я, что там будет кэш. Это что то на уровне слухов о дополнительном чипе с RT-ядрами в амперах. С ропами есть разные варианты, может остаться 64 ропа, могут удвоить. В Xbox 64 ропа на 56 CU,...
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VRoman
19:44
Значит у них полно лишних денег, которые можно завязать в товар на долгие годы. У нас бы они долго на полке не лежали, т.к. каждый год с непроданной инвентории пришлось бы платить налоги, просто за то...
Выход GeForce RTX 3060 Ti запланирован на конец октября, производительность видеокарты ожидается на уровне RTX 2080 Super
Собака на Zеnе
19:43
Почему нельзя скинуть цены на старое поколение и задрать на новое? Или на какие-то другие товары. Тем самым окупиться хоть как-то. Не, пусть лучше лежит, пылится.
Выход GeForce RTX 3060 Ti запланирован на конец октября, производительность видеокарты ожидается на уровне RTX 2080 Super
Ваня Кислицын
19:42
норм карта, все в фхд будет идти на максимум
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