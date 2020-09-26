Стали известны технические характеристики, производительность и сроки выхода новой видеокарты GeForce RTX 3060 Ti – мощь RTX 2080 Ti по цене ниже 500 долларов уже в октябре
Выход новой серии видеокарт NVIDIA столкнулся с неожиданными трудностями. Количество доступных единиц на складах осязалось настолько ничтожным, что его раскупили за считанные минуты. Что любопытно, это касается как версии GeForce RTX 3080, так и GeForce RTX 3090. Вначале казалось, что вина всецело лежит на перекупщиках, которые разобрали все доступные видеокарты, и только вчера появились ключевые сведения, позволившие сделать верные выводы. Как стало известно, виной всему партнёры NVIDIA, решившие сэкономить на конденсаторах. Почитать больше можно в нашем материале на эту животрепещущую тему.
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GeForce RTX 3070 поступит в продажу не раньше 15 октября. Уже сейчас ясно, что крупные торговые сети решили нажиться на проблемах с доступностью, выставив на эту модель просто невероятные ценники в 800 и более долларов. Как сообщают источники, положение спасти может следующая модель – GeForce RTX 3060 Ti. Так, в сеть попали не только технические характеристики новинки, но и ориентировочная дата поступления на прилавки магазинов. Указывается, что она получит 4 864 ядра CUDA, что даже больше, чем у флагманской RTX 2080 Ti, имеющей 4 352 ядра. Не менее интересна и тактовая частота памяти в 14 Гбит/с, что также находится на уровне флагмана предыдущего поколения.
Эксперты полагают, что GeForce RTX 3060 Ti сможет продемонстрировать производительность RTX 2080 Ti, имея гораздо более демократичную цену. Также сообщается о низком энергопотреблении в 180 Вт и 256 битной шине памяти, которая представлена 8 Гб GDDR6. Что до начала продаж, то есть мнение, что NVIDIA планирует выпустить такой продукт в конце октября, что позволит эффективно конкурировать с AMD Radeon RX 6000 – Big Navi.
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Относительно цены ничего конкретного сказать нельзя, но она точно будет дешевле GeForce RTX 3070, которая имеет официальный ценник в 500 долларов. Предположим, что это будут вполне приемлемые 400 долларов, но это пока не больше, чем гадания на кофейной гуще.
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