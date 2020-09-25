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Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов

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Сразу же после начала продаж видеокарты GeForce RTX 3080 появилась информация о проблемах, с которыми столкнулись некоторые владельцы подобной продукции. Многие посчитали данную информацию фейковой и не заслуживающей внимания, ведь о массовых сбоях не сообщалось, однако сегодня начали поступать не только подтверждения реальности проблемы, но и выяснились некоторые любопытные подробности, которые привели к её возникновению. 

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Итак, давайте по порядку: эксперты утверждают, что есть несколько причин, которые приводят к чёрным экранам, вылетам на рабочий стол и зависаниям компьютера с новой видеокартой RTX 3080. Слишком мало времени. Это действительно так, ведь в этот раз NVIDIA дала партнёрам откровенно мало времени на тесты. Мало того, драйвера вышли гораздо позднее, чем ожидалось, а контроль качества сводился к включению и тесту стабильности напряжения. Это значит, что реальных игровых тестов проводилось недостаточно. В итоге производители просто не знают, как поведёт себя чип, если его разогнать на 100 МГц. Что же, теперь мы точно знаем ответ на этот вопрос – видеокарта вылетает из игры.

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Вторая причина ещё более любопытная. Так, утверждается, что NVIDIA отказалась от жёсткого регулирования схемы питания и конденсаторов. А зря, ведь эталонная плата включает самые лучшие конденсаторы SP-CAP (проводящие полимерно-алюминиевые-электролитические конденсаторы) и MLCC (многослойные керамические конденсаторы), а вот некоторые партнёры устанавливали недорогие POSCAP (проводящие полимерные танталовые твердотельные конденсаторы). 

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Видеокарты по порядку: NVIDIA Founders 'Edition, MSI Gaming X, ZOTAC Trinity и ASUS TUF Gaming OC.

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Так, референсная плата включает 4 SP-CAP и 2 группы MLCC по 10 отдельных конденсаторов. Не стала жалеть денег MSI, использующая 1 группу MLCC и 5 SP-CAP, а вот ZOTAC подкачала, установив 6 самых дешёвых конденсаторов типа POSCAP. Судя по всему, что-либо сделать с такими видеокартами будет уже нельзя. Лучше всего дождаться второй, а лучше третьей партии, которая лишится недорогих комплектующих. Эксперты прямо не говорят, что нам не стоит покупать первую партию GeForce RTX 3080. В любом случае теперь вы знаете, на что обращать внимание при выборе той или иной модели. 

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23:48
Поко х3 поинтересней будет,есть уже на маркете за 23-24 т.р.
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Morph ☢
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Который год подряд они создают инфоповод только.... а в итоге добираются уровня прошлого топа от nVidia. А фанаты как обычно надеются, надеются и сглатывают. И в этом году чуда не произойдёт. Единств...
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Что бы воровать, надо иметь смелость. Откуда смелость у задрота написавшего такое?
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Morph ☢
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Конечно, это маркетинговые утечки. Всегда так было, а красные хомячки ведутся. Ждите тесты. По-любому будут карты слабее, а вот цена это уже более интересный вопрос.
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
ОвEрКл0keРс
23:43
Дайте мне AMD APU с 8 ядрами Zen2 и GPU уровня RDNA2 с 2048 шейдерами и никакие мне радики 6000 не нужны! Я вон на веге 11 сижу и вполне хватает в сталкаша в выходные погонять.
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
Dimkovski86
23:41
У каких карт за последние10 лет чипы отваливались? 1-2 карты из двухсот моделей? И какая разница сколько карточка жрёт? Ты что, в Германии живёшь, где за электричество 200 евро в месяц приходит?
Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов
Listoman
23:41
Смотри как всё будет: топ амуде станет между 3070 и 3080 при ~ аналогичном жоре, но будет на 50-100$ дешевле (по msrp). Правда к тому моменту все косяки нвидка уже пофиксит, а амуде будут фиксить кося...
Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов
Morph ☢
23:39
MSi тоже стараются держать марку, и версии карт бывают разные, интересно было бы посмотреть что у Asus Dual стоит, наверняка как у рефа.
Проблемы с видеокартами GeForce RTX 30 могут быть вызваны использованием дешёвых компонентов и недостатком времени для тестирования — расследование igor´sLAB
Morph ☢
23:37
Причём здесь анонс GPU и косяки сторонних вендоров ? Кто не халтурит у того все с картами хорошо. Получается твои слова тупо пыль? Как будто у амд не бывает косячных версий ? ... Ай чо объяснять фа...
Проблемы с видеокартами GeForce RTX 30 могут быть вызваны использованием дешёвых компонентов и недостатком времени для тестирования — расследование igor´sLAB
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