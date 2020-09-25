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Сразу же после начала продаж видеокарты GeForce RTX 3080 появилась информация о проблемах, с которыми столкнулись некоторые владельцы подобной продукции. Многие посчитали данную информацию фейковой и не заслуживающей внимания, ведь о массовых сбоях не сообщалось, однако сегодня начали поступать не только подтверждения реальности проблемы, но и выяснились некоторые любопытные подробности, которые привели к её возникновению.

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Итак, давайте по порядку: эксперты утверждают, что есть несколько причин, которые приводят к чёрным экранам, вылетам на рабочий стол и зависаниям компьютера с новой видеокартой RTX 3080. Слишком мало времени. Это действительно так, ведь в этот раз NVIDIA дала партнёрам откровенно мало времени на тесты. Мало того, драйвера вышли гораздо позднее, чем ожидалось, а контроль качества сводился к включению и тесту стабильности напряжения. Это значит, что реальных игровых тестов проводилось недостаточно. В итоге производители просто не знают, как поведёт себя чип, если его разогнать на 100 МГц. Что же, теперь мы точно знаем ответ на этот вопрос – видеокарта вылетает из игры.

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Вторая причина ещё более любопытная. Так, утверждается, что NVIDIA отказалась от жёсткого регулирования схемы питания и конденсаторов. А зря, ведь эталонная плата включает самые лучшие конденсаторы SP-CAP (проводящие полимерно-алюминиевые-электролитические конденсаторы) и MLCC (многослойные керамические конденсаторы), а вот некоторые партнёры устанавливали недорогие POSCAP (проводящие полимерные танталовые твердотельные конденсаторы).

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Видеокарты по порядку: NVIDIA Founders 'Edition, MSI Gaming X, ZOTAC Trinity и ASUS TUF Gaming OC.

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Так, референсная плата включает 4 SP-CAP и 2 группы MLCC по 10 отдельных конденсаторов. Не стала жалеть денег MSI, использующая 1 группу MLCC и 5 SP-CAP, а вот ZOTAC подкачала, установив 6 самых дешёвых конденсаторов типа POSCAP. Судя по всему, что-либо сделать с такими видеокартами будет уже нельзя. Лучше всего дождаться второй, а лучше третьей партии, которая лишится недорогих комплектующих. Эксперты прямо не говорят, что нам не стоит покупать первую партию GeForce RTX 3080. В любом случае теперь вы знаете, на что обращать внимание при выборе той или иной модели.