Нашествие перекупщиков привело к полному исчезновению GeForce RTX 3090 из продажи – подробности и средние заработки обычного бота
24 октября должен был стать самым важным днём для тех, кто давно мечтал о быстрой видеокарте с огромным количеством памяти, ведь именно на этот день были назначены продажи нового графического чипа – GeForce RTX 3090. Судя по всему, NVIDIA заранее предвидела проблемы, поэтому за сутки извинилась перед покупателями из-за нехватки предложений на рынке. Вполне возможно, что всё было бы не так плохо, если бы не перекупщики. Производитель уверял, что сделает выводы их провала недельной давности. Как оказалось, боты снова в деле.
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Tomshardware уверяет, что уже через несколько секунд во всех крупных торговых сетях новую GeForce RTX 3090 купить было невозможно. Пользователи тут же начали возмущаться, заполнив соцсети жалобами. Удивительно, но даже редакторы крупных технических сайтов испытывали проблемы. Так, главный редактор PCPerspective Джош Уолрат рассказал, что он и 7 сотрудников занимались активным мониторингом предложений. В итоге ему удалось чудом купить одну из моделей на Newegg.
Уже через несколько минут на eBay появилось множество предложений. Такое ощущение, что перекупщики готовились заранее. Что любопытно, в этот раз больше всего карт купили боты с сайта StockX, который известен продажей дизайнерских кроссовок. Журналисты обратились к куратору группы ботов Bounce Alerts, раскупившей все видеокарты, получив в ответ, что некоторые клиенты смогут заработать за сутки на перепродаже 25 000 долларов. Это значит, что никто не будет останавливаться, до тех пор, пока NVIDIA не насытит рынок в достаточном количестве.
Подробно почитать о ботах – перекупщиках кроссовок можно в оригинальном материале. Там есть довольно любопытные детали, но их явно слишком много для небольшой новости.
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