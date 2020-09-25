Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

GeForce RTX 3080 до сих пор не завезли. RTX 3090 окончилась не начавшись. Перекупщики и боты наводнили вторичный рынок новыми видеокартами, которые там продаются в несколько раз дороже. Всё это означает, что планы о покупке быстрой модели придётся отложить. Многие надеялись на то, что к выходу RTX 3070 положение изменится, а сама карта окажется гораздо доступнее, ведь её официальная цена составляет всего 500 долларов.

реклама

Что же, судя по информации европейских ритейлеров, ждать дешёвых видеокарт в ближайшие месяцы не стоит. Ниже представлены цены в английских фунтах. Отметим, что в Великобритании рекомендованная стоимость RTX 3070 заявлена на уровне 469 фунтов. Увы, некоторые производители планируют продавать её за 660 фунтов, что равняется 840 долларов.

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Для кого эти цены, и о чём вообще думают партнёры NVIDIA, неясно, ведь в европейской рознице за 800 евро можно было купить полноценную RTX 3080. Будем надеяться, что через какое-то время ценники будут скорректированы. Пока же хороших новостей на этот счёт нет, а значит мечта купить новую видеокарту за 600 долларов с производительностью RTX 2080 Ti за 1 400 долларов, пока остаётся несбыточной. Некоторые эксперты отмечают, что это всё равно дешевле, чем было ещё месяц назад.

реклама



