Недорогих GeForce RTX 3070 в ближайшее время не будет – цены в европейской рознице доходят до 860 долларов вместо рекомендованных 500
GeForce RTX 3080 до сих пор не завезли. RTX 3090 окончилась не начавшись. Перекупщики и боты наводнили вторичный рынок новыми видеокартами, которые там продаются в несколько раз дороже. Всё это означает, что планы о покупке быстрой модели придётся отложить. Многие надеялись на то, что к выходу RTX 3070 положение изменится, а сама карта окажется гораздо доступнее, ведь её официальная цена составляет всего 500 долларов.
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Что же, судя по информации европейских ритейлеров, ждать дешёвых видеокарт в ближайшие месяцы не стоит. Ниже представлены цены в английских фунтах. Отметим, что в Великобритании рекомендованная стоимость RTX 3070 заявлена на уровне 469 фунтов. Увы, некоторые производители планируют продавать её за 660 фунтов, что равняется 840 долларов.
Для кого эти цены, и о чём вообще думают партнёры NVIDIA, неясно, ведь в европейской рознице за 800 евро можно было купить полноценную RTX 3080. Будем надеяться, что через какое-то время ценники будут скорректированы. Пока же хороших новостей на этот счёт нет, а значит мечта купить новую видеокарту за 600 долларов с производительностью RTX 2080 Ti за 1 400 долларов, пока остаётся несбыточной. Некоторые эксперты отмечают, что это всё равно дешевле, чем было ещё месяц назад.
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