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Обладатели GeForce RTX 3080 сообщают о массовых сбоях в играх – чёрный экран, вылеты в систему и другие проблемы с драйверами NVIDIA

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Многие геймеры уверены, что видеокарты AMD Radeon ненадёжны. Они могут часами доказывать на форумах, как один из знакомых зашёл в гости к знакомому, который ему рассказал о сбоях и вылетах на рабочий стол на видеокарте Radeon. Мы не берёмся судить, насколько правдивы подобные заявления, поскольку в задачи данного материала не входит анализ выхода из строя тех или иных видеокарт. Да и, как часто пишут более адекватные комментаторы, многое зависит от стабильности работы операционной системы, которая часто завалена мусором, вирусами и программными дырами.

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Вот только то, что случилось с новой видеокартой GeForce RTX 3080 вполне реально, хотя и очень неожиданно. Несмотря на то, что NVIDIA, как и многие другие, постоянно фиксирует в своих драйверах ошибки, у многих она ассоциируется со стабильностью и надёжностью. Как оказалось, новый флагман приводит к вылетам на рабочий стол, в сбойном порядке завершая игровую сессию. У других вместо этого появляются чёрные экраны, что вынуждает перегружать операционную систему.

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Решения новой проблемы пока нет, также неясно, насколько проблема носит массовый характер. Судя по тому, что об этом стало известно широкой общественности, это не единичные случаи, а значит можно говорить о серьёзной системной ошибке. Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 указывают, что сбои происходят только с видеокартами от партнёров, которые получили повышенные тактовые частоты. Эксперты полагают, что это может быть связано с тем, что NVIDIA дала мало времени партнёрам на оптимизацию драйверов. Вполне возможно, что уже скоро производитель выпустит небольшой патч, который позволит исправить досадную оплошность. Если вы счастливый обладатель новенького флагмана, обязательно читайте официальный форум или же просто почаще пробуйте обновить драйвера. 

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Александр Шуфер
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mo3ulla
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3080 сольется с эпичной скоростью когда упрется в память . 10гб это не то чтобы много для 4к .
GeForce RTX 3090 будет производительнее RTX 3080 в среднем на 10-15 % в 4K и дебютирует в ограниченном количестве — сообщение NVIDIA
ragnar
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