Microsoft и Sony могут продавать игровые приставки ниже себестоимости – цена Playstation 5 Digital Edition может оказаться ниже 399 долларов
В этом году нас ждут сверхмощные игровые приставки. Ещё никогда между поколениями не было такого огромного разрыва, как сейчас. Предсказать, какая из двух моделей будет действительно быстрее, сложно. Скорее всего, они будут удерживать паритет, ведь разработчикам просто нет смысла делать игры с разной графикой и требованиями.
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Недавно мы узнали официальные цены на игровые приставки Xbox Series X и Series S. Старшая модель получит все преимущества 4К и ценник в 500 долларов, а младшая будет довольствоваться 1080р, но зато и стоимость её стартует с 300 долларов. Уже спустя сутки после анонса, инсайдеры начали говорить, что Microsoft не сможет зарабатывать на консолях, а значит софтверному гиганту придётся их продавать в убыток. Особенно сильный удар по экономике компании будет нанесён младшей моделью, потери на которой превысят 100 долларов.
Долгое время Sony упрямо отказывалась называть цену своих приставок. Эксперты полагали, что всё дело в том, что японская корпорация хотела бы стартовать с 550 долларов, дабы полностью покрыть расходы, но теперь вынуждена будет уровнять цену с Xbox Series X. Что любопытно, пока нет информации о том, сколько будет стоить младшая модель Playstation 5 Digital Edition. Ранее предполагалось, что её можно будет купить за 399 долларов, но теперь ценник вполне может опуститься до 299 долларов.
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