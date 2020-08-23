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Чем ближе анонс новый графических процессоров NVIDIA на архитектуре Ampere, тем больше в интернете появляется всяческих слухов и утечек, свидетельствующих о повышенном интересе со стороны общественности к подобному событию. Иногда кажется, что мы становимся свидетелями какого-то циркового представления. Нам сливают фейковые факты, подкрепляют их картинками из фотошопа, а после уверяют в их подлинности. За неделею произошло много важного. Давайте разбираться.

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В понедельник инсайдер не только раскрыл ключевые характеристики видеокарт нового поколения, но и представил их ориентировочную производительность на графике. Всё очень логично и понятно. Не удивимся, если именно так всё и будет. Сообщается, что RTX 3060 стартует с 400 долларов, а RTX 3090 получит ценник в 1 400 долларов. Больше информации в нашем материале. Одно из изображений ниже.

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Далее мы узнали об интересном факте. Сообщается, что видеокарта GeForce RTX 3080 выйдет как в вариантах на 10 Гб, так и на 20 Гб, что позволит обеспечить ей прирост в разрешении 4К на сверхвысоких настройках графики. Чуть позднее выступил сам Дженсен Хуанг, пообещавший настоящий рывок производительности, заинтриговав нас самым лучшим кварталом в индустрии игр в истории. Окончательно добить фанатов решили инсайдеры, выложившие реальные снимки видеокарты GeForce RTX 3090.

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Кажется, она будет иметь размер не менее 35 сантиметров, против 27 сантиметров у RTX 2080 Ti в варианте Founders Edition. Несомненно, партнёры NVIDIA найдут способ не только уменьшить, но и увеличить плату, но в целом размеры видеокарт подрастут. И уж совсем не добавляют оптимизма вести о 12-контактном разъёме питания, который способен обеспечить видеокарте от 850 Вт. NVIDIA готовит нам печку?

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И это далеко не все новости. Было множество странных сообщений, на которые мы предпочитали не обращать внимания, поскольку многие инсайдеры явно злоупотребляют приближающимся анонсом. Напомним, в первых числах сентября состоится конференция NVIDIA. Ожидаются цены и точные даты начала продаж. Предварительно известно, что флагманы могут поступить в продажу уже в первой половине сентября.