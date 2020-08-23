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Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA Ampere за неделю до анонса – цены, сроки начала продаж, позиционирование и минимальные 850 Вт для RTX 3090

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Чем ближе анонс новый графических процессоров NVIDIA на архитектуре Ampere, тем больше в интернете появляется всяческих слухов и утечек, свидетельствующих о повышенном интересе со стороны общественности к подобному событию. Иногда кажется, что мы становимся свидетелями какого-то циркового представления. Нам сливают фейковые факты, подкрепляют их картинками из фотошопа, а после уверяют в их подлинности. За неделею произошло много важного. Давайте разбираться.

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В понедельник инсайдер не только раскрыл ключевые характеристики видеокарт нового поколения, но и представил их ориентировочную производительность на графике. Всё очень логично и понятно. Не удивимся, если именно так всё и будет. Сообщается, что RTX 3060 стартует с 400 долларов, а RTX 3090 получит ценник в 1 400 долларов.  Больше информации в нашем материале. Одно из изображений ниже. 

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Далее мы узнали об интересном факте. Сообщается, что видеокарта GeForce RTX 3080 выйдет как в вариантах на 10 Гб, так и на 20 Гб, что позволит обеспечить ей прирост в разрешении 4К на сверхвысоких настройках графики. Чуть позднее выступил сам Дженсен Хуанг, пообещавший настоящий рывок производительности, заинтриговав нас самым лучшим кварталом в индустрии игр в истории. Окончательно добить фанатов решили инсайдеры, выложившие реальные снимки видеокарты GeForce RTX 3090. 

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Кажется, она будет иметь размер не менее 35 сантиметров, против 27 сантиметров у RTX 2080 Ti в варианте Founders Edition. Несомненно, партнёры NVIDIA найдут способ не только уменьшить, но и увеличить плату, но в целом размеры видеокарт подрастут. И уж совсем не добавляют оптимизма вести о 12-контактном разъёме питания, который способен обеспечить видеокарте от 850 Вт. NVIDIA готовит нам печку? 

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И это далеко не все новости. Было множество странных сообщений, на которые мы предпочитали не обращать внимания, поскольку многие инсайдеры явно злоупотребляют приближающимся анонсом. Напомним, в первых числах сентября состоится конференция NVIDIA. Ожидаются цены и точные даты начала продаж. Предварительно известно, что флагманы могут поступить в продажу уже в первой половине сентября. 

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Сейчас обсуждают

Адри Купри
21:44
Автор, ты же писал про это 2 дня назад и 3 дня назад и неделю назад итд итп, ты все время пишешь только лживые новости.
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA Ampere за неделю до анонса – цены, сроки начала продаж, позиционирование и минимальные 850 Вт для RTX 3090
Elias Moses
21:40
А как же блин энергосбрегающие устройства, забота об экологии окружающей среды и т д . Скоро кондер будет входить в комплектующие ПК
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA Ampere за неделю до анонса – цены, сроки начала продаж, позиционирование и минимальные 850 Вт для RTX 3090
Анатолий Владимирович
21:38
Надеемся, просто по сути появиламь гддр6 но та же 1080ти да и 1070 показывают удовлетворительную производительность, разогнать и по сути уже тюринг, если не брать рт ядра конечно
Обновлённая версия легендарной Crysis может принести самую продвинутую графику в текущем поколении – трассировка лучей, 8К-текстуры и многое другое, с чем не справится ни одна видеокарта
ALSTER
21:34
Кто-то заметил соотвествие содержания текста его заголовку? Какую информационную ценность несет сей высер? Что за высеры постятся на некогда уважаемом техническом ресурсе?
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA Ampere за неделю до анонса – цены, сроки начала продаж, позиционирование и минимальные 850 Вт для RTX 3090
cupgrn
21:31
Тьюринг на стеройдах Теперь понятен посыл Хуанга https://youtu.be/So7TNRhIYJ8 Духовка не нужна - есть видеокарта, которая жарит не хуже. Ну и плюс что для установки новой видяхи потребуется корпус ра...
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA Ampere за неделю до анонса – цены, сроки начала продаж, позиционирование и минимальные 850 Вт для RTX 3090
VRoman
21:29
Они нужны тем рабочим, кто весь день на работе висит на телефоне и в web-игры одновременно играет. По-скольку теперь все работают на компьютере из дома, то вот для них есть проц чтобы приятно провести...
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RussianNeoguy
21:25
Зато наконец РДР2 будет играбелен на ультрах в 1440р. Если человек хочет бескомпромиссного гейминга - он заплатит 1400. Например, как пучеглазый дрищуган Ауросоник
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA Ampere за неделю до анонса – цены, сроки начала продаж, позиционирование и минимальные 850 Вт для RTX 3090
Сергей Палагин
21:25
Автор, ты вообще живешь в реальной жизни? Или только в виртуальных мирах живешь? Советую начать путешествовать и можешь много нового увидеть и глаза целее будут)))) За пост апокалиптическими пейзажами...
10 великолепных игр, которые я перепрохожу снова и снова уже более 10 лет
Motor Head
21:23
Ты какой-то шлак берешь походу или брешешь , если постоянно их меняешь ))) У меня Гигабайт Один 1200Вт хз сколько лет в строю и менять его на другой нет причин.
Видеокарты NVIDIA получат 12-контактный разъем питания — производители блоков питания уже готовы к этому
Cyborg39rus
21:23
Дорого, жирно, жрет как конь.... Это точно 2020 ый ? + не шутка ли это ?
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA Ampere за неделю до анонса – цены, сроки начала продаж, позиционирование и минимальные 850 Вт для RTX 3090
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