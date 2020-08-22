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Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов

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Мы с вами уже видели предполагаемые изображения видеокарты GeForce RTX 3090 от NVIDIA. Они были не слишком информативны. Но главное, не было никаких доказательств того, что перед нами не компьютерный рендер, а бесценные секретные фотографии. Сегодня у нас есть отличное подтверждение того, что именно таким образом будут выглядеть так называемые Founders Edition – референсные модели от самой NVIDIA. 

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На изображении можно сравнить текущего флагмана – GeForce RTX 2080 Ti с новой сверхмощной RTX 3090. Даже по сравнению с немаленькой RTX 2080 Ti она выглядит внушительно. Известно, что текущий флагман имеет длину 27 сантиметров. Если оценить размер новинки на глаз, то можно предположить, что она будет не меньше 35 сантиметров. Полностью подтвердилась двухсторонняя система охлаждения, которая доказывает появления конструкции с двумя платами.

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Одновременно с этим появились цены на видеокарты следующего поколения. Они не стали откровением, но мы до последнего надеялись на что-то менее дорогостоящее. Воспринимать подобные утечки можно как угодно, однако суть информации в том, что до презентации осталось 10 дней и это уже предрелизные цены, которые вряд ли изменяться, поскольку именно о них твердят нам инсайдеры последние недели.

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Как видите, RTX 3090 оценён в 1 400 долларов. Менее производительная RTX 3080 будет стоить уже 800 долларов, а RTX 3070 – 600. Наиболее доступной станет RTX 3060, которая окажется ещё дороже текущей модели на старте – 400 долларов. Было бы прекрасно, если бы цены оказались ниже, но, кажется, дешёвых видеокарт больше никогда не будет. Грядёт эра дорогих и сверхдорогих решений.

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omoikane
12:17
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Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов
Yolanda Tarska
12:16
3080 наверно нормально будет
Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов
Roditch
12:15
Во времена Voodoo некоторые так же говорили, где сейчас Voodoo?
Фото дня: эталонная GeForce RTX 3090 оказалась трёхслотовым исполином
homa177
12:13
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