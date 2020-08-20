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Судя по всему, дешёвых видеокарт больше не будет. Если GeForce RTX 2080 Ti продавалась от 1 200 долларов за референсную версию, то последние слухи о GeForce RTX 3090 упрямо приписывают ей цену в 1 400 долларов. Порадовать будущих покупателей флагманских решений может увеличенное количество памяти. Инсайдеры говорят о 24 Гб быстрой GDDR6X с тактовой частой свыше 20 000 МГц. Об RTX 3080 Ti ничего не известно, а вот RTX 3080 вполне может оказаться не только недорогой, но и преподнести нам несколько сюрпризов.

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Первое, о чем говорят инсайдеры – это о её производительности. Упоминается преимущество в более чем 20% по сравнению с RTX 2080 Ti. Это значит, что она сможет обеспечить стабильную игровую производительность в большинстве современных проектов в 4К, перекрыв несколько десятков fps, которых так не хватает текущему флагману. Не лишним будет сказать, что даже RTX 3070 Ti слегка обходит RTX 2080 Ti, но по большому счёту к исследуемой модели это не имеет никакого отношения.

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Самое же главное кроется в гибком подходе, о котором сообщают инсайдеры. Так, Founders Edition RTX 3080 получит 10 Гб памяти GDDR6X на 320-битной шине. Однако, если партнёры компании захотят, они могут выпустить собственные варианты с 20 Гб памяти, что существенно расширит потенциал карты. На самом деле это не приведёт к значительному росту быстродействия в играх. Наибольший профит от подобного новшества получат владельцы 4К мониторов, для которых современным играм постоянно не хватает видеопамяти. Будем надеяться, что 20 Гб хватит всем как минимум на 5 лет.