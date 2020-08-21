Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если изучить недавний отчёт NVIDIA, то дела у компании идут просто отлично. На самом деле здесь нет никакого подвоха, ведь всё так, как нам рассказал Дженсен Хуанг, он же бессменный лидер команды зелёных. Продажи серверных видеокарт идут отлично, настольные демонстрируют отличную динамику, а серия RTX уверенно набирает обороты. Всё это на фоне запуска нового поколения на архитектуре Ampere. В связи с этим Глава компании дал небольшое интервью, в котором, как обычно, ничего не сказал конкретного, но это не значит, что нам не о чем поговорить.

реклама

Первое, о чём сказал Дженсен Хуанг – это об изменениях в обществе. Компьютерные игры действительно становятся всё более популярны с каждым годом. Растёт и киберспорт, который привлекает всё больше молодых геймеров. Мало того, всё это порождает творчество, которое никак не связано с компьютерами. Что до своей роли во всём этом, то Дженсен Хуанг скромно указал, что NVIDIA всего лишь подняла планку компьютерной графики на следующий уровень.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Далее он углубился в историю, рассказав, как тяжело было без волшебных лучей, пояснив их важность для современных игр, а также то, что данная технология будет становиться всё более популярной, что доказывает выход консолей следующего поколения с поддержкой трассировки лучей. По его мнению, нас ждёт большой рывок производительности, а следующий сезон окажется самым удивительным в истории игр. Дженсен Хуанг не стал приоткрывать завесу над видеокартами следующего поколения. И это правильно, ведь нужно как следует заинтересовать публику, чтобы миллионы желающих тут же бросились в магазин за лучшими видеокартами на Земле. А главное, что даже поспорить с этим утверждением мы не можем.