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Вчера мы предлагали нашим читателям ознакомиться с довольно подробной информацией о видеокартах NVIDIA следующего поколения. Никаких откровений представлено не было, поскольку всё это уже известная информация, структурированная в единое целое. Главным же событием можно назвать предполагаемую стоимость в 2 000 долларов, которую получит будущий флагман – GeForce RTX 3090. Если это окажется правдой, то всё следующее поколение прибавит в цене, оказавшись ещё недоступнее для обычного покупателя, чем то, что продаётся в магазинах сейчас.

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Как мы уже отмечали, пока это всё на уровне слухов. Что любопытно, сегодня инсайдер представил ориентировочное позиционирование каждой новой видеокарты. Подобные данные также не могут считаться финальными, хотя кажутся крайне правдоподобными. На первом месте Ampere Titan, имеющий незначительный отрыв от RTX 3090, но компенсирующий его 24 Гб памяти против 12 Гб у массовой версии для энтузиастов (подробности об этих видеокартах по ссылке в нашем материале). Предполагается что оба графических чипа смогут работать на тактовой частоте 2 000 МГц, но получат разную пропускную способность памяти.

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Наименьшей пропускной способностью среди флагманов будет обладать RTX 3080, отстающая от старших версий более чем на 20%. Довольно любопытно выглядит RTX 3060, идущая вровень с RTX 2070 Super, цена на которую не по зубам большинству геймеров. Если эта информация окажется верной, то у многих появится шанс приобщиться к 2К на максимальных настройках графики уже этой осенью.

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Ознакомиться со всей таблицей можно самостоятельно. Некоторые пункты вызывают много вопросов. Другие более похожи на правду. Как будет на самом деле, мы с вами узнаем уже в начале осени. По крайней мере это актуально для флагманских видеокарт. Полная версия представлена ниже.

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