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4 популярных смартфона Xiaomi обновились до стабильной MIUI 12 в Европе

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Xiaomi выпускает прошивки на смартфоны с невероятной скоростью. Многие производители ещё даже не начали внутреннее тестирование своих аппаратов на ещё не вышедшей мобильной ОС Android 11, а китайская компания уже к концу августа готова представить её на 12 популярных смартфонов. Хотя, о чём говорить, если стабильная MIUI 12 вышла на 41 телефон. Это преимущественно китайские версии, но за ними подтянутся и для других регионов. Собственно говоря, уже начали подтягиваться.

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Недавно стало известно о выходе стабильной европейской прошивки MIUI 12 на 4 телефона Xiaomi. Это: Mi 10 Lite 5G, Poco F2 Pro, Mi 9T и Redmi Note 9. Первый, пользуется отличной популярностью там, где уже доступен высокоскоростной интернет 5G. Он имеет неплохую комплектацию, представляя класс бодрых середняков с мощным процессором Snapdragon 765G и неплохой камерой на 48 Мп. Вдобавок ко всему он получил быструю зарядку на 20 Вт, что является редкостью в этом классе. 

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Poco F2 Pro настоящий монстр с 64 Мп камерой и флагманским процессором Snapdragon 865. Вдобавок он может похвастать безрамочным экраном и выезжающей камерой, которая стала одной из главных фишек следующего смартфона в нашем списке. 

Mi 9T уже получал стабильную версию MIUI 12, но в какой-то момент там были найдены ошибки, что негативным образом повлияло на рассылку. Уже через несколько дней она была остановлена и запущена в самом конец прошлой недели. Данный аппарат стал бестселлером 2019 года, а его обладатели ещё долго будут смотреть на владельцев флагманов с отверстиями на экране свысока.

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Redmi Note 9 ожидаемо обновился до MIUI 12. Непонятно, почему этого не случилось со старшей версией с приставкой (Pro). Вполне вероятно, что она начнёт поступать на телефоны европейцев уже в августе. 

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