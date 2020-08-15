Новая версия прошивки MIUI 12 доступна для скачивания на 41 смартфон Xiaomi – список моделей и ссылки на закачку
Несколько дней назад мы сообщали, что 40 смартфонов Xiaomi уже получили прошивку MIUI 12 в нескольких регионах. Дополнительно мы уточняли, что лишь несколько их этих аппаратов обновились на территории России и Европы. Как правило, доступ к прошивке есть только у китайских и индийских пользователей. Что же, сегодня мы постараемся исправить сложившуюся несправедливость. В данном материале мы приводим список из 41 телефона, которые можно обновить прямо сейчас, без ожиданий и проволочек.
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Особенно актуально это на фоне информации, что европейская версия MIUI 12 на десятки устройств появится в сентябре-октябре. Итак, ниже представлен список из 41 телефона. Там представлены как флагманы последних двух лет, так и середнячки, которые имеют отличное сочетания цены и заявленных характеристик. К сожалению, почти ни один из девайсов третьей волны не попал в данный перечень. Это вызвано тем, что прошивки для них только тестируются, в то время как перед нами по больше части стабильные обновления.
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Redmi 10X
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Redmi Note 7
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Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 7S
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POCO F1
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Redmi K30 Pro
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Redmi 10X Pro
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POCO F2 Pro
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Mi 9
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Redmi Note 9
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Redmi K30 Ultra
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Redmi 10X 4G
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Mi 10 Pro
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Mi 10 Lite 5G
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Mi 9 Pro 5G
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Mi Max 3
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Redmi 9A
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Mi Mix 3
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Redmi K20
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Redmi K30 4G
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Mi 9T
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POCO X2
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Mi 8
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Redmi K30 5G
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Mi 8 Pro
|
Redmi K30i 5G
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Mi 9 SE
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Mi 8 Lite
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Redmi 9
|
Mi Mix 2S
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Redmi K20 Pro
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Mi 10 Youth Edition
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Mi 9T Pro
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Mi Note 10 Lite Zoom
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Redmi 6 Pro
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Redmi Note 7 Pro
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Mi Note 10
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Redmi S2
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Mi CC9 Pro
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Redmi Y2
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Mi 10
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Важно отметить, что ссылок на каждую модель мы предоставлять не будем, поскольку многие наши читатели не обладают достаточными знаниями для их корректной установки. Мы бы не хотели, чтобы наши действия привели к окирпичвиванию ваших смартфонов. Однако, здесь вы можете получить доступ ко всему списку, а также скачать прошивку. Кроме того, по каждому аппарату есть инструкции. Это значит, что при желании можно не только научиться устанавливать обновления, но и сделать это не дожидаясь сентября.
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