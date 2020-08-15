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Новая версия прошивки MIUI 12 доступна для скачивания на 41 смартфон Xiaomi – список моделей и ссылки на закачку

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Несколько дней назад мы сообщали, что 40 смартфонов Xiaomi уже получили прошивку MIUI 12 в нескольких регионах. Дополнительно мы уточняли, что лишь несколько их этих аппаратов обновились на территории России и Европы. Как правило, доступ к прошивке есть только у китайских и индийских пользователей. Что же, сегодня мы постараемся исправить сложившуюся несправедливость. В данном материале мы приводим список из 41 телефона, которые можно обновить прямо сейчас, без ожиданий и проволочек.

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Особенно актуально это на фоне информации, что европейская версия MIUI 12 на десятки устройств появится в сентябре-октябре. Итак, ниже представлен список из 41 телефона. Там представлены как флагманы последних двух лет, так и середнячки, которые имеют отличное сочетания цены и заявленных характеристик. К сожалению, почти ни один из девайсов третьей волны не попал в данный перечень. Это вызвано тем, что прошивки для них только тестируются, в то время как перед нами по больше части стабильные обновления. 

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Redmi 10X 

Redmi Note 7 

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Redmi Note 8 Pro 

Redmi Note 7S 

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POCO F1 

Redmi K30 Pro

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Redmi 10X Pro 

POCO F2 Pro 

Mi 9 

Redmi Note 9 

Redmi K30 Ultra 

Redmi 10X 4G 

Mi 10 Pro 

Mi 10 Lite 5G 

Mi 9 Pro 5G 

Mi Max 3 

Redmi 9A 

Mi Mix 3 

Redmi K20 

Redmi K30 4G 

Mi 9T 

POCO X2 

Mi 8 

Redmi K30 5G 

Mi 8 Pro 

Redmi K30i 5G

Mi 9 SE 

Mi 8 Lite 

Redmi 9

Mi Mix 2S

Redmi K20 Pro 

Mi 10 Youth Edition 

Mi 9T Pro 

Mi Note 10 Lite Zoom 

Redmi 6 Pro 

Redmi Note 7 Pro

Mi Note 10  

Redmi S2

Mi CC9 Pro 

Redmi Y2

Mi 10

 


Важно отметить, что ссылок на каждую модель мы предоставлять не будем, поскольку многие наши читатели не обладают достаточными знаниями для их корректной установки. Мы бы не хотели, чтобы наши действия привели к окирпичвиванию ваших смартфонов. Однако, здесь вы можете получить доступ ко всему списку, а также скачать прошивку. Кроме того, по каждому аппарату есть инструкции. Это значит, что при желании можно не только научиться устанавливать обновления, но и сделать это не дожидаясь сентября. 

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