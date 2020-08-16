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Десятки смартфонов Xiaomi находятся в режиме ожидания обновления до последней версии MIUI 12. Точных дат появления прошивки на территории России для многих из телефонов просто нет. Сообщается о возможном выходе в октябре, но сведения пока не точны. Это значит, что ждать придётся очень и очень долго. Что любопытно, более сорока девайсов уже получили китайскую версию прошивки, опередив на месяцы как европейских так и индийских пользователей.

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Складывается ощущения, что программисты Xiaomi откровенно бездействуют. Однако последние новости подтверждают, что приоритеты в китайской компании расставлены верно. Так, ребята не только активно вылавливают ошибки в текущих версиях на Android 10, но и готовят обновление для ещё не вышедшей Android 11. Что любопытно, разработка идёт столь быстрыми темпами, что через несколько недель 12 смартфонов смогут поучаствовать в тестировании новой ОС.

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Как видите, 7 устройств прямо сейчас проходят закрытое тестирование прошивки. Можно добавить, что при желании можно уже сейчас найти ту или иную версию обновления на ещё не анонсированной Android 11. Прошивка мирно лежит на тематических форумах, где её уже протестировали тысячи любителей новинок. Что до сроков официального выхода, когда любой жалеющий сможет получить эту прошивку, то предполагается, что это случится до конца августа.

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Poco F2 Pro и Poco X2 пока не участвуют даже в закрытом тесте, но сама Xiaomi упоминает их как наиболее вероятных кандидатов на обновление. Нет никаких предпосылок сомневаться в словах китайской компании. Особенно когда подобные заявления фигурируют в официальных документах. Добавим, что следующим в списке значится Redmi Note 9, но пока об этом говорить преждевременно.