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Презентация видеокарт NVIDIA следующего поколения состоится 1 сентября. Судя по всему, до этого момента мы так и будем теряться в догадках, делая выводы на основе непроверенных данных и инсайдерских утечек. Тем, кому подобный подход не нравится, может смело выключать интернет на 15 дней, потому что ничего конкретного вы за этот срок не увидите. Всем остальным рекомендуется относиться к подобной информации со здоровой долей скептицизма, пытаясь отличить зёрна от плевел.

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Сегодня мы подведём итог первой половины августа. Она была богата на утечки. Первым делом у нас информация о сроках выхода на рынок видеокарт на архитектуре Ampere. Ниже представлена табличка, позволяющая понять, что первым делом стоит ожидать флагманских решений, а уже к концу сентября могут поступить в продажу менее производительная GeForce RTX 3070. О выходе RTX 3060 ничего не известно. Прежде чем писать гневные комментарии, внимательно изучите таблицу. Там указаны видеокарты, на место которых приходят новые модели.

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Далее мы можем взглянуть на слухи о флагманской GeForce RTX 3090, которая может принести 24 Гб памяти GDDR6X в массовый сегмент. Скорее всего столько памяти получит Ampere Titan, которая никогда не славилась демократичной ценой. Кстати о ценах, есть мнение, что RTX 3090 может быть оценена в 2 000 долларов, что на 500 вечнозелёных больше, чем в текущем поколении. Сложно представить, какой будет цена Ampere Titan. 5 000?

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Чуть позднее появились разочаровывающие сведения о том, что новый флагман зелёных получит не больше 12 Гб быстрой памяти с тактовой частотой свыше 20 000 МГц. А уже сегодня из проверенных источников просочились сведения о RTX 3080 на 2.1 ГГц с 10 Гб памяти и тактовой частотой 19 000 МГц. Здесь можно предположить, что, либо RTX 3090 ограничится 12 ГБ памяти, либо последняя утечка ложная, ведь разрыв в 10 Гб между двумя флагманами недопустим.

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На этом фоне поднялись фанаты Big Navi, которые вспомнили, что в одной из утечек у карты было обнаружено 16 Гб быстрой памяти (очевидно 20 000 и выше МГц). Не говоря уже о приближающемся переходе на чиплеты, благодаря которому красные одержат окончательную победу. Одержат? Вполне возможно. Мы не стремились собрать все утечки. Только основные. Но и они красноречиво доказывают, что противостояние будет нешуточным.