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2 000 долларов за GeForce RTX 3090 – подробная информация о видеокартах NVIDIA Ampere следующего поколения – сроки выхода, технические характеристики и многие другие детали

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Презентация видеокарт NVIDIA следующего поколения состоится 1 сентября. Судя по всему, до этого момента мы так и будем теряться в догадках, делая выводы на основе непроверенных данных и инсайдерских утечек. Тем, кому подобный подход не нравится, может смело выключать интернет на 15 дней, потому что ничего конкретного вы за этот срок не увидите. Всем остальным рекомендуется относиться к подобной информации со здоровой долей скептицизма, пытаясь отличить зёрна от плевел.

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Сегодня мы подведём итог первой половины августа. Она была богата на утечки. Первым делом у нас информация о сроках выхода на рынок видеокарт на архитектуре Ampere. Ниже представлена табличка, позволяющая понять, что первым делом стоит ожидать флагманских решений, а уже к концу сентября могут поступить в продажу менее производительная GeForce RTX 3070. О выходе RTX 3060 ничего не известно. Прежде чем писать гневные комментарии, внимательно изучите таблицу. Там указаны видеокарты, на место которых приходят новые модели. 

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Далее мы можем взглянуть на слухи о флагманской GeForce RTX 3090, которая может принести 24 Гб памяти GDDR6X в массовый сегмент. Скорее всего столько памяти получит Ampere Titan, которая никогда не славилась демократичной ценой. Кстати о ценах, есть мнение, что RTX 3090 может быть оценена в 2 000 долларов, что на 500 вечнозелёных больше, чем в текущем поколении. Сложно представить, какой будет цена Ampere Titan. 5 000? 

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Чуть позднее появились разочаровывающие сведения о том, что новый флагман зелёных получит не больше 12 Гб быстрой памяти с тактовой частотой свыше 20 000 МГц. А уже сегодня из проверенных источников просочились сведения о RTX 3080 на 2.1 ГГц с 10 Гб памяти и тактовой частотой 19 000 МГц. Здесь можно предположить, что, либо RTX 3090 ограничится 12 ГБ памяти, либо последняя утечка ложная, ведь разрыв в 10 Гб между двумя флагманами недопустим. 

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На этом фоне поднялись фанаты Big Navi, которые вспомнили, что в одной из утечек у карты было обнаружено 16 Гб быстрой памяти (очевидно 20 000 и выше МГц). Не говоря уже о приближающемся переходе на чиплеты, благодаря которому красные одержат окончательную победу. Одержат? Вполне возможно. Мы не стремились собрать все утечки. Только основные. Но и они красноречиво доказывают, что противостояние будет нешуточным. 

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Kopcheniy
08:35
Или же это последствия субботы.
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Ahmed
08:32
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Kopcheniy
08:31
Ну за 75 бачей - это лесом, пусть и от Асуса. Платы на В450 за эту цену оснащаются лучше.
Отсутствие официальной поддержки разгона для плат на базе чипсета AMD A520 весьма удручает — мнение igor´sLAB
Anton Gushin
08:30
Прошел слух, что автор ничего не знает.
2 000 долларов за GeForce RTX 3090 – подробная информация о видеокартах NVIDIA Ampere следующего поколения – сроки выхода, технические характеристики и многие другие детали
nikolai3anv
08:30
я не понимаю зачем вы молитесь.. вы сектант/? странные у вас верования, я поступаю проще, покупаю райзен материнскую плату вставляю и все работает..нет ну если вам при этом надо молится.. дело ваше
5 способов сэкономить при сборке игрового ПК
Сергей Колесник
08:29
слухи слухи слухи
2 000 долларов за GeForce RTX 3090 – подробная информация о видеокартах NVIDIA Ampere следующего поколения – сроки выхода, технические характеристики и многие другие детали
Jack Reacher
08:28
Ох сколько еще бредней будет напечатано до Анонса 1 Сентября все точки над и расставят и Zelot лишится своих 50 рублей за новость Но он потом про БигНави ведь начнет фантазировать
2 000 долларов за GeForce RTX 3090 – подробная информация о видеокартах NVIDIA Ampere следующего поколения – сроки выхода, технические характеристики и многие другие детали
Docent
08:27
Nvidia запустила обратный отсчет перед анонсом RTX 3000
ivankrolikov
08:27
Полностью согласен. Припой важен, если точно не знаешь, сколько будешь сидеть на этом камне, но возможно долго. А если планируешь апгрейд через год-два (а многие так и живут) то париться на счёт термо...
Так ли страшна термопаста в новых процессорах Intel Comet Lake-S - как вычислить i5-10400 (F) с припоем и стоит ли оно того
Nedd Stark
08:23
Так а выводы где? Годная ли это сборка или оверпрайс? О чем вообще статья? С кем должен считаться Ремонтяш? Где вы проявили свои аналитические умения? Хуже статьи в жизни не читал.
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