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Стала известна дата анонса видеокарты GeForce RTX 3090 – 24 Гб быстрой памяти GDDR6X и начало продаж уже в сентябре

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Совсем недавно мы изучали некоторые особенности видеокарты GeForce RTX 3090, а также возможную дату начала продаж. На тот момент было известно, что в сентябре NVIDIA планирует выпустить несколько флагманов, однако в последний момент инсайдеры сообщили, что эта дата может быть перенесена на 9 сентября. Также мы узнали, что наиболее быстрая – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб быстрой памяти стандарта GDDR6X, которая сможет обеспечить тактовую частоту выше 20 000 МГц.

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Отметим, что название видеокарты предположительное и основано на предыдущих утечках. В данный момент это не принципиально, поскольку нас интересуют другие данные. 21 год назад вышла первая видеокарта NVIDIA под брендом GeForce. Это была легендарная GeForce 256. Что же, до анонса видеокарт нового поколения остался 21 день. Очень символично, ведь именно тогда зелёные будут праздновать 21-летие столь знаменательного события.

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Судя по всему, большой анонс состоится 31 августа. Есть большие сомнения, что продажи начнутся уже через 9 дней после анонса. Скорее всего они, как и указывалось ранее, стартуют в конце сентября. Однако загадывать пока рано. Ждём не только названия моделей, но и их технические характеристики. Главное же, насколько новый флагман обойдёт GeForce RTX 2080 Ti, поскольку от этого будет зависеть прогресс на рынке видеокарт на следующие 2 года.

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