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Стали известны технические характеристики и дата выхода видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 – 24 Гб быстрой памяти и флагманский чип PG132-10

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Ещё несколько дней назад в результате масштабной утечки стало известно о точных сроках выхода видеокарт GeForce RTX 3000-й серии производства NVIDIA. Предположительно, это состоится 17 сентября. Кроме того, один из флагманов – RTX был замечен с 20 Гб быстрой памяти стандарта GDDR6X на борту (до 20 ГГц и выше). Сегодня появились ещё более впечатляющие новости на этот счёт.

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Первое, что нужно знать: выход видеокарт может быть сдвинут на 9 сентября. Это будет производительный флагман, построенный на плате PG132-10 с неимоверными 24 Гб памяти. Данный продукт не только идёт на замену RTX 2080 Ti, но и нацелен на противостояние с Big Navi, которая до сих пор не даёт спать руководящему составу NVIDIA. О тактовых частотах не упоминается, но они явно будут высокими, дабы умерить аппетиты энтузиастов и преданных поклонников зелёных.

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Дополнительно сообщается о некоторых других чипах. Наиболее полная информация о них представлена в таблице ниже. Как видите, на место RTX 2080 SUPER претендует не менее мощная карта с 20 Гб памяти (предположительно, RTX 3080). Все остальные модели не так интересны, тем не менее, уже сейчас можно заменить, что NVIDIA решила не жалеть памяти, а новая планка оказалась на беспрецедентной высоте. Готова ли AMD ввязаться в столь затратную игру, будет ясно уже в этом году. 

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Стоит отметить, что точных наименований видеокарт следующего поколения у нас пока нет. Однако, ранее мы уже видели, что флагманом может стать RTX 3090, который не будет продолжением уже привычных линеек, что может стать настоящим сюрпризом для AMD, поскольку красные не могли знать заранее о готовящемся флагмане. 

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Сейчас обсуждают

warmuza
22:09
Это 1 человек вообще-то. С 11 аккаунтами.
NVIDIA готовит как минимум шесть моделей видеокарт поколения Ampere — новинки получат от 24 до 8 Гбайт памяти
Leshiy2371
22:07
А мне больше 348-я купе нравится из феррари. И Dodge Charger RT 1968г.в.
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
Goginator
22:06
да ему наврать что в воду пернуть . мог и чужие скрины выдать , а мог и с рабочего компа скрины дать .
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
ego0550
22:06
разумной цены можно не ожидать, сейчас все товары дорожают при обновлении, причем именно в долларовой оценке.
NVIDIA готовит как минимум шесть моделей видеокарт поколения Ampere — новинки получат от 24 до 8 Гбайт памяти
Goginator
22:05
первое , цвета интела голубые , ну как ты и перец выше , во вторых , красный это мужской цвет , женский цвет это розовый . у синяков вообще с познаниями в любой сфере провал .
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
Ry Zen
22:04
Смотрю, хейтеров у вас легион, сэр Вармуза)
NVIDIA готовит как минимум шесть моделей видеокарт поколения Ampere — новинки получат от 24 до 8 Гбайт памяти
Ry Zen
22:02
Ты американец что ли? Где тебя учили говорить "от 24 до 8"?
NVIDIA готовит как минимум шесть моделей видеокарт поколения Ampere — новинки получат от 24 до 8 Гбайт памяти
Sayros
22:02
какое дело, новости то на уровне слухов
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
Sergei Svinobaklan
22:01
И как идет по фпс разрешению и прочему? Старкрафт она, по - моему, не очень требовательная Просто, об этом очень мало инфы в Сети чтобы на станциях играли
Более 70% всех геймеров "сидят" на устаревших медленных видеокартах – неутешительная статистика Steam за июль 2020 года
Sayros
21:55
тут всего то 264 комента было и уже половина подтёрли как будто их было 2064 штук. И эти 264 считается много, т.к люди щас мало отписываются, а они ещё и эти коменты удаляют 😅
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
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