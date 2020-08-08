Стали известны технические характеристики и дата выхода видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 – 24 Гб быстрой памяти и флагманский чип PG132-10
Ещё несколько дней назад в результате масштабной утечки стало известно о точных сроках выхода видеокарт GeForce RTX 3000-й серии производства NVIDIA. Предположительно, это состоится 17 сентября. Кроме того, один из флагманов – RTX был замечен с 20 Гб быстрой памяти стандарта GDDR6X на борту (до 20 ГГц и выше). Сегодня появились ещё более впечатляющие новости на этот счёт.
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Первое, что нужно знать: выход видеокарт может быть сдвинут на 9 сентября. Это будет производительный флагман, построенный на плате PG132-10 с неимоверными 24 Гб памяти. Данный продукт не только идёт на замену RTX 2080 Ti, но и нацелен на противостояние с Big Navi, которая до сих пор не даёт спать руководящему составу NVIDIA. О тактовых частотах не упоминается, но они явно будут высокими, дабы умерить аппетиты энтузиастов и преданных поклонников зелёных.
Дополнительно сообщается о некоторых других чипах. Наиболее полная информация о них представлена в таблице ниже. Как видите, на место RTX 2080 SUPER претендует не менее мощная карта с 20 Гб памяти (предположительно, RTX 3080). Все остальные модели не так интересны, тем не менее, уже сейчас можно заменить, что NVIDIA решила не жалеть памяти, а новая планка оказалась на беспрецедентной высоте. Готова ли AMD ввязаться в столь затратную игру, будет ясно уже в этом году.
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Стоит отметить, что точных наименований видеокарт следующего поколения у нас пока нет. Однако, ранее мы уже видели, что флагманом может стать RTX 3090, который не будет продолжением уже привычных линеек, что может стать настоящим сюрпризом для AMD, поскольку красные не могли знать заранее о готовящемся флагмане.
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