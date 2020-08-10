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Смартфоны Xiaomi 2019-2020-х годов уже вступили в активную фазу рассылки новой прошивки MIUI 12. Прямо сейчас стабильная китайская версия доступна на 33 аппарата. Инсайдеры отмечают, что глобальные обновления для этих девайсов выйдут в самое ближайшее время. Между тем в портфолио китайской компании есть множество популярных телефонов 2018-го года, которые на тот момент пользовались высоким спросом. Ещё неделю назад было неясно, когда владельцы данных устройств могут рассчитывать на выход обновления. Сегодня же стало известно о судьбе сразу трёх смартфонов: Mi 8, Mi 8 Pro и Pocophone F1.

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Начнём с флагманского: Mi 8. Стабильная китайская версия на него вышла ещё 31 июля. На этой неделе выходит индийская версия, в конце месяца ожидается рассылка глобалки. Точных данных о русской версии нет, поскольку всё будет зависеть от множества факторов.

Выход MIUI 12 на Mi 8 Pro ожидается на этой неделе. Это будет китайская версия, однако сразу же после удачного запуска в Поднебесной, рассылка вступит в активную фазу по всему миру. Xiaomi отказывается называть точные даты, ориентируя нас на конец августа – начало сентября.

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Pocophone F1 – смартфон с тяжёлой историей. Ему в прямом смысле не повезло. MIUI 12 на него должна была выйти в конце июля, после её перенесли на неделю, а теперь она ещё раз откладывается. Инсайдеры уверяют, что проверка на ошибки займёт не больше недели, полагая, что это будет последний раз. Таким образом только к середине августа выйдет китайская бета-версия, а к началу сентября стабилка. Это значит, что владельцам «убийцы» флагманов придётся ждать до середины сентября.