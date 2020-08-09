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Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна на 33 смартфона Xiaomi – список телефонов и ссылки на закачку

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К ноябрю 42 смартфонов Xiaomi второй волны получат глобальную версию MIUI 12. Это случится, если не будет новых сюрпризов. Если коронавирус не осложнит работу программистов, вынудив компании сворачивать многие направления развития. Также известно, что 13 аппаратов китайской компании получат официальную российскую прошивку до конца августа. На самом деле – это капля в море, ведь в свободном доступе находятся обновления для гораздо большего количества девайсов.

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Сегодня мы хотим представить нашим читателям возможность загрузить стабильную MIUI 12 на 33 смартфона. Это далеко не финальная версия. Многие телефоны получают данную прошивку впервые. Это значит, что она содержит ряд ошибок, которые ещё будут исправляться в будущем. Другие же имеют уже стабильный статус, поскольку первая версия вышла в начале июля. Давайте ознакомимся с полным перечнем ниже.

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Redmi 10X Pro 

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Redmi K30 5G 

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Mi 9 

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POCO X2

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Mi 10 Pro 

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Redmi K30 4G 

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Mi 9 Pro 5G 

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Mi CC9 

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Redmi K20

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Mi 9 Lite 

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Mi 9T 

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Mi CC9 Meitu Edition

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Mi 8 

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Redmi K20 Pro

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Mi 8 Pro 

Ссылка 

Mi 9T Pro 

Ссылка 

Redmi Note 8 

Ссылка 

Mi 8 SE 

Ссылка 

Mi 9 SE 

Ссылка 

Mi Note 10

Ссылка 

Redmi Note 7

Ссылка 

Mi CC9 Pro 

Ссылка 

Redmi Note 7S

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Mi 10

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Mi CC9е

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Mi 10 Youth Edition

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Redmi K30 Pro

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Mi 10 Lite Zoom

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POCO F2 Pro

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В списке присутствуют как флагманы – POCO F2 Pro и Mi 10 Pro, так и недорогие модели – Mi 9 SE и Mi 8 SE. Особый интерес возможность обновиться вызовет у владельцев Redmi Note 8 и Note 8 Pro, поскольку оба телефона являются бестселлерами на отечественном рыке, а обновления для них выйдут в августе или сентябре. Напоминаем, если вы никогда не прошивали смартфон, обязательно изучите все возможные инструкции. Без этого есть высокий шанс превратить ваш телефон в кирпич. 

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