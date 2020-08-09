Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна на 33 смартфона Xiaomi – список телефонов и ссылки на закачку
К ноябрю 42 смартфонов Xiaomi второй волны получат глобальную версию MIUI 12. Это случится, если не будет новых сюрпризов. Если коронавирус не осложнит работу программистов, вынудив компании сворачивать многие направления развития. Также известно, что 13 аппаратов китайской компании получат официальную российскую прошивку до конца августа. На самом деле – это капля в море, ведь в свободном доступе находятся обновления для гораздо большего количества девайсов.
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Сегодня мы хотим представить нашим читателям возможность загрузить стабильную MIUI 12 на 33 смартфона. Это далеко не финальная версия. Многие телефоны получают данную прошивку впервые. Это значит, что она содержит ряд ошибок, которые ещё будут исправляться в будущем. Другие же имеют уже стабильный статус, поскольку первая версия вышла в начале июля. Давайте ознакомимся с полным перечнем ниже.
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Redmi K30 5G
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Mi 9 Lite
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Mi 8
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Redmi K20 Pro
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Mi 8 Pro
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Mi 9T Pro
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Redmi Note 8
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Mi 8 SE
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Mi 9 SE
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Mi Note 10
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Redmi Note 7
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Mi CC9 Pro
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Redmi Note 7S
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Mi 10
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Mi CC9е
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Mi 10 Youth Edition
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Redmi K30 Pro
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Mi 10 Lite Zoom
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POCO F2 Pro
В списке присутствуют как флагманы – POCO F2 Pro и Mi 10 Pro, так и недорогие модели – Mi 9 SE и Mi 8 SE. Особый интерес возможность обновиться вызовет у владельцев Redmi Note 8 и Note 8 Pro, поскольку оба телефона являются бестселлерами на отечественном рыке, а обновления для них выйдут в августе или сентябре. Напоминаем, если вы никогда не прошивали смартфон, обязательно изучите все возможные инструкции. Без этого есть высокий шанс превратить ваш телефон в кирпич.
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