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Полный список смартфонов Xiaomi второй волны обновления до MIUI 12 уже давно начал просачиваться в прессу. Первоначально туда входило всего несколько моделей, а позднее стало известно о 15 девайсах. Уже тогда было ясно, что стоит ждать новых утечек, ведь большая часть актуальных аппаратов осталась за бортом. Наконец сегодня появился наиболее полный перечень устройств второй волны, состоящий из 42 наименований.

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На данный момент это наиболее полный и, судя по всему, финальный перечень, в который вошли как телефоны 2018 года, так и новые девайсы, представленные в году 2020. Как и предполагалось, китайская компания не стала делать различий между бюджетниками и флагманами, поскольку политика руководства предполагает равные условия всем клиентам. Это значит, что даже бюджетная серии Redmi седьмого и восьмого поколения вправе рассчитывать на своевременное обновление.

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Точно такая же ситуация с моделями серии Redmi Note, где даже пятое поколение получит новую версию MIUI 12. Здесь стоит сделать несколько уточнений, ведь далеко не все получат прошивку на Android 10. Большая часть бюджетников так и останется на девятой версии мобильной операционной системы.

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Не все перечисленные выше аппараты начали получать прошивку в Китае. Обновление идёт волнами. Мало того, на территории Восточной Европы уже есть несколько смартфонов, которые получили прошивку раньше сроков. Это вторая версия Pocophone, а также аппараты серии Redmi Note 9, что стало сюрпризом для покупателей столь бюджетных девайсов.