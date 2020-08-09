13 телефонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в России в августе – полный список и сроки для каждой модели
Несколько дней назад инсайдеры обнаружили финальный список смартфонов Xiaomi второй волны, которые вправе рассчитывать на новую прошивку MIUI 12. На тот момент были известны только названия, а сроки релиза указаны расплывчато. Сообщалось, что все или большая часть телефонов обновятся не позднее начала октября. Что же, это лучше, чем нечего. Вот только сегодня у нас больше конкретики.
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Согласно последней информации, 6 смартфонов китайской компании уже обновлены до MIUI 12 на территории России, а ещё для семи аппаратов прошивка выйдет не позднее конца августа. Что любопытно, ещё восемь дней назад список состоял всего из трёх девайсов. На этой неделе к нему присоединились сразу три новых телефона. Это: Mi 10, Redmi Note 9 и Poco F2 Pro. Особенно неожиданным стал релиз прошивки для Redmi Note 9, ведь о судьбе старших версий с приставками «S» и «Pro» вообще ничего не известно.
Не менее приятная информация ждёт тех, кто купил один из телефонов семейства Redmi Note 8. Все три аппарата вот-вот получат MIUI 12 (до двух недель). Немного задерживаются Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro (конец августа). А вот появление в списке Mi Max 3 стало полной неожиданностью. Сообщается, что обновление для него выйдет в ближайшие две недели. Немного странная ситуация с Pocophone F1. Рассылка стабильной русской версии должна была начаться на следующей неделе, но в последний момент что-то пошло не так. Будем надеяться, что задержка не будет носить длительного характера.
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Выпущено
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Подготовка
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Mi 9
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Redmi Note 8
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Mi 9T
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Redmi Note 8T
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Mi 9T Pro
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Redmi Note 8 Pro
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Mi 10
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Pocophone F1
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Redmi Note 9
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Mi Note 10
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Poco F2 Pro
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Mi Note 10 Pro
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Mi Max 3
Дополнительно инсайдеры указывают, что Xiaomi может преподнести нам несколько сюрпризов. Исключать, что один из смартфонов второй волны вдруг начнёт обновляться уже завтра, нельзя. Также ожидается перевыпуск обновления для Mi 9T и Mi 9T Pro, поскольку его первая версия получила несколько ошибок.
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