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Несколько дней назад наши читатели могли изучить статистику поломок видеокарт по двум производителям: AMD и NVIDIA. Тогда же мы выяснили, что больше всего брака за красной командой, а наиболее ненадёжная – флагманская GeForce RTX 2080 Ti, поскольку количество возвратов именно этой модели превышает 5.3%, что в разы больше большинства популярных видеокарт. Сегодня у нас есть статистика поломок по партнёрам двух производителей графических процессоров.

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В начале немного статистики по отдельным GPU, поскольку этому вопросу в прошлом материале было уделено мало внимания. Как видите, на втором месте RTX 2080 с результатом 3.64%. Третье и четвёртое места занимают две модели серии Radeon RX 5700 с показателем 3.6%. Что любопытно, бюджетная RX 5500 XT оказалась лидером списка, продемонстрировав отличное качество. Возможно, покупатели недорогих видеокарт не так требовательны, как те, кто предпочитает премиальные модели, а может быть AMD знает какой-то секрет, повышающий качество конечного продукта.

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Что до отдельных производителей, то среди партнёров NVIDIA чаще всего претензии возникают к Palit – 4.14% возвратов, а меньше всего к Zotac – 1.57% отказов. У AMD всю статистику портит PowerColor, а вот продукция ASRock и MSI вызывает наименьшею степень недовольства среди покупателей.

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Напомним, что эта статистика не отражает истинного положения дел, поскольку включает 120 тысяч проданных видеокарт в Европе. Здесь стоит уточнить, что в других регионах ситуация может быть другая, однако мало кто готов вести дотошный подсчёт всем возвратам, продажам и поломкам.