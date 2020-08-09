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Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции

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Несколько дней назад наши читатели могли изучить статистику поломок видеокарт по двум производителям: AMD и NVIDIA. Тогда же мы выяснили, что больше всего брака за красной командой, а наиболее ненадёжная – флагманская GeForce RTX 2080 Ti, поскольку количество возвратов именно этой модели превышает 5.3%, что в разы больше большинства популярных видеокарт. Сегодня у нас есть статистика  поломок по партнёрам двух производителей графических процессоров.

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В начале немного статистики по отдельным GPU, поскольку этому вопросу в прошлом материале было уделено мало внимания. Как видите, на втором месте RTX 2080 с результатом 3.64%. Третье и четвёртое места занимают две модели серии Radeon RX 5700 с показателем 3.6%. Что любопытно, бюджетная RX 5500 XT оказалась лидером списка, продемонстрировав отличное качество. Возможно, покупатели недорогих видеокарт не так требовательны, как те, кто предпочитает премиальные модели, а может быть AMD знает какой-то секрет, повышающий качество конечного продукта.

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Что до отдельных производителей, то среди партнёров NVIDIA чаще всего претензии возникают к Palit – 4.14% возвратов, а меньше всего к Zotac – 1.57% отказов. У AMD всю статистику портит PowerColor, а вот продукция ASRock и MSI вызывает наименьшею степень недовольства среди покупателей. 

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Напомним, что эта статистика не отражает истинного положения дел, поскольку включает 120 тысяч проданных видеокарт в Европе. Здесь стоит уточнить, что в других регионах ситуация может быть другая, однако мало кто готов вести дотошный подсчёт всем возвратам, продажам и поломкам. 

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McArcher
17:59
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Видеокарты AMD Radeon следующего поколения могут оказаться в 2-3 раза производительнее за счёт новой компоновки кристалла
Don-Pedro
17:59
Года полтора тому назад, Powercolor был топчиком в темах амд карт на конференции.
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
nik12345
17:58
Полностью согласен! Не пойму откуда столько негатива. Все друг друга оскорбляют, пытаются поддеть, унизить. Здесь же все взрослые люди. Нужно же как то держать себя в руках. Не стоит УПОДОблятьСЯ всяк...
Видеокарты AMD Radeon следующего поколения могут оказаться в 2-3 раза производительнее за счёт новой компоновки кристалла
Don-Pedro
17:57
Правильные ящики надо выбирать.
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
Игорь Стратиенко
17:56
"Облегченные ядра" не более энергоэффективны, они меньше потребляют при малой загрузке что позволяет увеличить время работы мобильного устройства от аккумулятора т.к. бОльшую часть времени пользовател...
AMD разрабатывает свою версию архитектуры big.LITTLE с кластерами ядер разной производительности
McArcher
17:55
Разные процессоры, разные видеокарты. Расскажите, в чём смысл этого тестирования.
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Naggash
17:55
В модденной только ночное освещение и отражение в воде лучше (сама вода хуже). Но в целом видно что оригинал по графике и так на высоте и даже сейчас приятно в нее играть.
В The Witcher 3 добавили полсотни модов – графика и текстуры преобразились до неузнаваемости
MrThree
17:55
Помню как блогеры нахваливали и Powercolor и Palit 😂
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
Игорь Стратиенко
17:54
В "сильных" ядрах больше объем кэша, больше исполняющих блоков, сложнее декодер команд и всё с ним связанное итп. С другой стороны "сильное" ядро можно с помощью гипертрединга(или как он там у АМД обз...
AMD разрабатывает свою версию архитектуры big.LITTLE с кластерами ядер разной производительности
Александр Анатольевич
17:49
У меня 1660s после rx560 вот это небо и земля )
Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID
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