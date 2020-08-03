Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

При выборе видеокарты решающую роль играет соотношение цены и производительности. Также не стоит забывать и о силе бренда, ведь при прочих равных покупатель выберет компанию, которой он больше доверяет. А вот о чём часто забывают, при выборе видеокарты, так это о количестве брака. На самом деле мало кому хочется уже через несколько недель мучиться с поломанной дорогой видеокартой. Её придётся отсылать на тестирование, которое в нашей стране может иметь вполне предсказуемый итог.

реклама

Итак, ребята из крупной розничной сети Mindfactory провели большой исследование. Они сравнили количество возвратов видеокарт AMD Radeon и NVIDIA GeForce. Если вам интересно как следует вникнуть в детали, обращайтесь к большой таблице. Там достаточно материала на несколько бессонных ночей.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Если вы хотите сжатых выводов, то ситуация обстоит следующим образом: красные ломаются на 50% чаще, чем зелёные. Аналитика была составлена на основе продаж 44 100 видеокарт AMD и 76 280 видеокарт NVIDIA. В итоге показатель возврата для красных составил 3.3%, для зелёных – 2.1%. Если внимательно изучить таблицу, то окажется, что есть более удачные и менее удачные модели. Так, серия Radeon RX 5700 ломается гораздо чаще (3.6%) других моделей. Пожалуй, наиболее интересной для наших читателей будет статистика по возвратам флагманской GeForce RTX 2080 Ti, которая ломается гораздо чаще другие видеокарт. Так, для этой карты было зафиксировано – 5.3% возвратов, что стало настоящим антирекордом.

Это далеко не вся информация, предоставленная Mindfactory. Сегодня они уже радовали нас статистикой продаж процессоров. Изучить её можно здесь.