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Знаменитая GeForce GTX 1080 Ti вышла в далёком 2016 году. Время от времени NVIDIA делает по-настоящему крутые видеокарты. Казалось бы, прошло целых 4 года, GTX 1080 Ti должна не просто покрыться пылью, она просто обязана стать неактуальной в большинстве игр, проигрывая современным середнячкам. При этом молодёжь должна гордо играть мышцами, доказывая преимущество технологий, продвинутой архитектуры и нового техпроцесса.

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На самом деле – это только теория. Зачастую производители видеокарт неспеша прирастают по 30% за несколько лет, предлагая геймерам выбирать между слайд-шоу и расставанием с доброй 1 000 долларами. Хотя, так было раньше, ведь новая RTX 2080 Ti стартовала с 1 500, а сейчас доросла до 1 700, поскольку NVIDIA приняла решение распродать все запасы перед выходом нового поколения – RTX 3000. На этом фоне старушка GTX 1080 Ti держится бодрячком. Возникает резонный вопрос: насколько она хороша и актуальна?

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Ребята с Ютуб-канала Benchmark знают ответ на этот вопрос. Они решили столкнуть лбами самую быструю карту от AMD – Radeon RX 5700 XT, бодрого середняка, популярность которого бьёт рекорды – GeForce RTX 2070 Super с потрёпанной временем GeForce GTX 1080 Ti. Давайте взглянем на диаграмму ниже, там всё понятно и просто.

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Как видите, старушка не пасует перед молодняком. В большинстве игр она идёт вровень с новыми картами, уступая им незначительное количество кадров в секунду. Мало того, в среднем по восьми играм она оказывается на 3 fps медленнее RX 5700 XT и на 5 fps отстаёт от лидера – RTX 2070 Super. На самом деле лидер у нас номинальный, ведь разница в несколько кадров в секунду незаметна глазу обычного геймера.



Рекомендовать такую карту с вторички мы бы не стали, а вот менять её на что-то другое сейчас не стоит. Лучше затаиться, переждав до конца года, когда противостояние между компаниями позволит ценам на новые поколения видеокарт стабилизироваться. Хотя, для игр в разрешении 1080р старушка GTX 1080 Ti будет актуальна ещё много лет.