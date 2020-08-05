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Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti дорожают. Это неприятный факт. Несмотря на это, большая часть геймеров никак не пострадает от поднятия цены на флагманскую модель, которая по карману единицам. Стоит отметить, что на волне нехороших слухов поднялась цена и на другие модели NVIDIA. Паника нагнетается крупными ритейлерами и поставщиками, которые уже сейчас отгружают RTX 2060 на 15 долларов дороже недельных предложений. На очереди серия GTX 1660, оптовые цены на которую у некоторых производителей подскочили до восьми долларов.

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На этом фоне стоит отметить, что хороших новостей нет. Сегодня стало известно, что вслед за серией RTX 2080 NVIDIA сняла с производства популярную RTX 2070 Super. О судьбе версии без приставки «Super» ничего не известно, однако инсайдеры сообщают, что чипов на складах осталось критически мало.

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В последнее время покупательский спрос медленно смещается в сторону младшей модели – RTX 2060. Этому способствовал выпуск несколькими производителями видеокарт по цене 300 долларов и меньше. О том, когда будет остановлены цеха, производящие графические чипы для RTX 2060, не сообщается, но они явно на очереди.

Похоже на то, что NVIDIA решила выйти из ситуации изящно. Обычно, когда выходит новая линейка продуктов, на старую приходится снижать цены. Что же, если всю старую линейку раскупят по завышенным ценам, это определённо решит проблему с заваленными складами и каннибализмом собственной продукции.