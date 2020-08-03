Крупная европейская сеть Carrefour показала цену на PlayStation 5 и всю линейку дополнительных аксессуаров
В последнее время в интернете появилось много любопытной информации об игровой приставке PlayStation 5. С наиболее полной версией событий можно ознакомиться в нашем материале. Что до последних слухов, то есть версия, согласно которой в продажу может поступить настоящий двухпроцессорный монстр, производительность которого позволит забыть о проблемах с освоением 4К и замыливанием текстур для снижения нагрузки на видеокарту.
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Ранее мы уже видели инсайдерские утечки по ценам. Однако, на тот момент они были на уровне слухов, а значит могли оказаться как правдивыми, так и ложными. Сегодня у нас есть более надёжный источник, а именно полный перечень цен на сайте крупного французского ритейлера Carrefour. Если присмотреться, то цена на обычную версию PlayStation 5 зафиксирована на уровне 499 евро, а так называемая PlayStation 5 Digital Edition была оценена на 100 евро дешевле – 399 евро.
Что любопытно, были также указаны цены на дополнительные аксессуары: наушники PULSE 3D – 50 евро; специальную подставку, с помощью которой будет осуществляться зарядка джойстика – 50 евро; сам джойстик DualSense – 50 евро. Более подробно с ценами можно ознакомиться на изображении ниже. Сам ритейлер от комментариев воздержался.
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Отметим, что предыдущие утечки были немного дешевле. Вполне возможно, что перед нами уже подкорректированная цена, а может быть это фантазия французских маркетологов.
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