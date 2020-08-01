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Слухи о выходе продвинутой версии игровой консоли PlayStation 5 Pro, ходят уже давно. Совсем недавно инсайдеры предположили, что за этим названием скрывается обычная модель с Blu-ray-приводом. Информация выглядела немного разочаровывающе, однако мы уже тогда указывали, что не всё так просто. Сегодня появились сведения, что Sony планирует выпустить настоящего монстра, который не просто положит на лопатки Xbox Series Х, но и позволит удовлетворить самые невероятные запросы от геймеров.

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Сообщается, что под именем PlayStation 5 Pro скрывается двухпроцессорный монстр. На самом деле внутри обычной игровой приставки находится сложная система, включающая как CPU, так и GPU. В настоящий момент неясно, получит ли продвинутая версия консоли только графический процессор или это будет действительно двухголовый гигант. Вероятно, об этом мы узнаем ближе к анонсу.

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Предположительно, продвинутое решение найдёт своё применения в виртуальной реальности, а также позволит запускать самые современные игры в 4К@60fps. Эксперты предполагают, что PlayStation 5 Pro не только получит два полноценных процессора, но и удвоенное количество памяти. Как это скажется на итоговой цене, неясно. Кроме того, потребуется совершенно новый корпус, который будет не только больше, но и получит продуманную систему вентиляции.

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На этом фоне случилось очень любопытное событие. Так, ранее Microsoft рекламировала свою игровую приставку Xbox Series Х как самую мощную консоль в истории человечества. Совсем недавно на сайте случились небольшие перемены. Теперь она всего лишь самая мощная Xbox за всю историю. Не может ли быть так, что ребята из Microsoft знают что-то такое, о чём предпочитают теперь молчать?

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В этой ситуации конкурировать со сверхмощной PlayStation 5 Pro станет ещё сложнее, ведь и без этого 85% геймеров хотят купить именно игровую приставку от японской компании. Выше можно рассмотреть предварительные цены на игровые приставки следующего поколения.