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Сколько будут стоить игровые приставки следующего поколения? На этот вопрос пыталось отвечать такое большое количество инсайдеров, что мы уже сбились со счёта. Сегодня у нас есть ещё версия, которая вполне может оказаться реальной. Давайте дадим слово авторам канала на Ютуб – Moore's Law Is Dead. Ребята часто радуют нас своими инсайдами. Жаль, что большая часть из них высосана из пальца, но тёплым субботним вечером не грех и помечтать.

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Сообщается, что Sony планирует выпустить одновременно две версии: PlayStation 5 Pro, которая получит Blu-ray- привод, позволяющий устанавливать игры с физического носителя. Кроме того, это позволит превратить консоль в медиаплеер, запускающий видеофайлы в самом высоком разрешении и качестве. Вторая консоль будет называться PlayStation 5 Digital Edition. Её лишат проигрывателя дисков, что позитивно скажется на цене младшей версии.

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Что до стоимости, то у нас есть верхний и нижний диапазоны. Инсайдеры полагают, что верхний наиболее вероятен, но всё дело в конкуренции. Если Microsoft решит устроить ценовую войну, то Sony ещё до начала продаж придётся подстроиться. Это означает, что здесь всё будет зависеть только от софтверного гиганта, а именно от того, сколько боссы компании решат выделить на борьбу с японцами денег. Давайте ознакомимся с ценами:





Модель Цена в долларах PlayStation 5 Pro

399-499 PlayStation 5 Digital Edition

349-399 Xbox Series Х

399-499 Xbox Series S

249-299

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Как видите, младшая модель приставки от Microsoft также получит версию с Blu-ray- приводом и без него. При этом, младшая окажется гораздо дешевле старшей. Дополнительно указывается, что информация о полной совместимости игр от PlayStation 4 на PlayStation 5 также под вопросом. Нет никаких сомнений, что это реализуемо, вот только не совсем выгодно. Скорее всего данная функция появится не сразу. Точных сроков нет, как и информации о том, чем ещё будут отличаться цифровые и обычные версии игровых приставок.

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