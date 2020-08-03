Энтузиаст добавил в Witcher 3 трассировку лучей значительно улучшив визуальные эффекты – инструкция с пояснениями от автора модификации
Несколько дней назад наши читатели могли познакомиться с материалом о шейдерах ReShade, которые позволяют значительно улучшить визуальные эффекты. В частности, речь идёт о тенях, освещении и многих других деталях, которые бросаются в глаза, и которые принято называть трассировкой лучей. Многие читатели резонно отмечают, что подобная технология не имеет ничего общего с реальной трассировкой лучей. Однако, чаще всего они просто не видели, как работают волшебные лучики. Но это тема отдельного материала, а сейчас перейдём к нашему любимому Ведьмаку.
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Модификация ReShade для The Witcher 3 развивается. Не так давно вышло новое обновление, которое принесло множество изменений, подкорректировав тени и освещение в тех сценах, где это требуется больше всего. Что важно, новая модификация не конфликтует с любыми существующими модами, это значит, что итоговый вариант может быть ещё более впечатляющим, если вы установите её поверх улучшенных текстур или погодных изменений. Автор модификации предлагает два варианта:
Насыщенный, с более внушительными эффектами. Чаще всего этот вариант не вызывает проблем, однако в некоторых ситуациях освещение может показаться нереалистичным. В этой ситуации стоит обратить внимание на второй вариант.
- Умеренный. Подойдёт для новичков, которые никогда не видели трассировки лучей и хотят попробовать что-то новое. Эффект трассировки виден, но далеко не всегда.
Что до процесса установки, то он мало чем отличается от установки ReShade в любую другую игру. Те, кто уже проделывал пробные манипуляции отлично знают алгоритм. Все остальные могут почитать подробности на сайте модификации, где её автор все разложил по полочкам. Отметим, что самостоятельно протестировали мод. Работоспособность подтверждена. Тестировались обе версии. Ссылка.
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