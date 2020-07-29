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Трассировку лучей можно включить в любой игре без покупки видеокарты за 400 долларов – инструкция для новичков

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Трассировка лучей известна уже много лет. Тем не менее в игры она пришла всего два года назад. Скептики уверяли, что она исчезнет так и не завоевав должного уровня популярности. Как показало время, трассировка лучей не только не исчезла, но и станет главной технологией, вокруг которой будут построены игровые приставки следующего поколения. С одной стороны, это неплохо. Ведь данная технология однозначно несёт видимые улучшения графики. А вот с другой – всё довольно спорно. Если речь идёт о компьютере, то пользователю нужна дорогая видеокарта, без которой войти в мир высоких технологий невозможно.

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Насколько крутой будет трассировка лучей на консолях, пока неясно. Если у вас нет 400 долларов на необходимую видеокарту, то садитесь внимательно, ниже мы расскажем, как активировать новую технологию почти в любой игре. Заранее уточняем, что речь идёт о небольшой хитрости, ведь теоретически мы просто обманываем зрение. 

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Несколько лет назад была создана программа ReShade. Она позволяет улучшить графику в сотнях игр за счёт игры со светом и тенью. На самом деле перед нами набор шейдеров, который можно настроить вручную под нужды любой игры. В некоторых тайтлах подобная трассировка выглядит впечатляюще, в других – не очень. Разработчики говорят, что часто всё дело в ручной настройке. Простая инструкция вместе с загрузкой установочного файла есть на официальном сайте. Однако вам может понадобиться кое-что другое.

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Есть такой паренёк по имени Pascal Gilcher. Он занимается тем, что делает настройки ReShade для различных популярных игр. Чтобы добиться сравнимого качества трассировки, вам придётся очень постараться. Получить основную часть файлов можно в случае, если вы готовы поддерживать его проект за 5 долларов в месяц. Выбор за вами. Суть в том, что ReShade позволяет активировать трассировку даже в тех играх, где её никогда не было и не будет. 

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