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Наиболее полная информация о настольных процессорах Ryzen 4000-й серии – производительность, линейка и сроки выхода

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В начале июля текущего года AMD решила положить конец бесконечным слухам, сообщив, что начало продаж процессоров Ryzen 4000-й серии, известных под кодовым именем Vermeer, стартует в четвёртом квартале 2020 года. Спустя несколько недель на сцену вышел вице-президент по вычислительной технике и графике AMD Рик Бергман. Он не стал вдаваться в подробности, заявив, что всем фанатам компании стоит запастись терпением, ведь конечный результат удивит как поклонников бренда, так и тех, кто относится к его продукции скептически.

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Всё это интересно, но в настоящем материале мы попробуем собрать всю имеющуюся информацию о предстоящих чипах, в чём нам поможет материал на сайте Hardwaretimes. Уже давно известно, что процессоры Ryzen 4000-й серии будут производиться по улучшенному 7-нм+ техпроцессу, который сам по себе способен неплохо поднять тактовые частоты и энергоэффективность. Пожалуй, наиболее важны архитектурные улучшения, которые несёт Zen 3. Для примера можно взглянуть на недавнее обновление линейки Matisse Refresh, благодаря чему мы на ровном месте получили +200 МГц. Это внушает надежду, что следующее поколение процессоров продолжит эту тенденцию, а сама AMD выпустит полноценный камень, способный в режиме буста преодолевать 5 ГГц. 

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Относительно наименований линейки, кажется, красные не планируют никаких перемен. Нас ждёт бюджетный Ryzen 5 4600, продвинутый Ryzen 7 4700Х и флагманская версия Ryzen 9 4900Х. Кроме того обязательно выйдут промежуточные Ryzen 5 4600Х, Ryzen 7 4800Х и некоторые другие. На этот счёт стоит отметить, что, благодаря повышению IPC на 15-20%, даже бюджетный Ryzen 5 4600 сможет сравняться в играх с геймерским Core i7-10700К. Вероятно, случится это не только за счёт повышения одноядерной эффективности, но и за счёт повышения тактовых частот, о чём мы говорили выше.

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Что до начала продаж, то здесь всё очень размыто. На конец текущего года у AMD назначено два крупных анонса. Так, кроме чипов Ryzen 4000-й серии нас ждут видеокарты Radeon RX, на новой архитектуре RDNA 2, главным героем которой станет Big Navi. Эксперты полагают, что продажи не начнутся одновременно, ведь это действительно сложно. А вот всем, у кого есть подходящая материнская плата, эксперты советуют готовить деньги уже сейчас, ведь всё вышеизложенное ясно указывает на то, что отказывать себе в подобном бусте нельзя. К слову, недавно AMD сообщила, что процессоры Ryzen 5000-й серии также выйдут в срок, а именно – в 2021 году. 

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Альберт Хромов
13:28
Если корпус с вентиляторами сверху, то колхоз не требуется.
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
bakkewhite
13:22
Ну попробуйте отрендерить на 2080Ti 3d-сцену, которая требует например 25 ГБ видеопамяти. Желаю удачи.
Я все ещё покупаю процессоры Intel
DOpFzit
13:20
кулер нижний надо было сместить чуток в сторону чтоб дул на GPU и CPU
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
Timirius
13:19
Одной из причин, по которой я его выбрал были малые температуры и потребление, опять же цепи питания на китайской матери сделаны дешево (видел как люди колхозят на них доп охлаждение).
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
DOpFzit
13:16
разница не особо между 775 сокетом в однопотоке если взять 80 ватный хеон 4 ядра переделанный под сокет 775. но чуть больше в многопотоке
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
Timirius
13:16
Я не силен в разгоне, хотелось просто собрать и чтобы сразу завелось, в целом это и получил. С райзенами соглашусь, из магазина по цене\производительность сейчас лучше нет.
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
Den Fed
13:15
нужно ждать какую нибудь А смысл ждать ? Когда тебе 25 лет тебе интересны игры. В 30 менее интересны. В 45 другие проблемы ... ипотека .. дети .. простатит . геморрой и пр.
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