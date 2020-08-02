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В начале июля текущего года AMD решила положить конец бесконечным слухам, сообщив, что начало продаж процессоров Ryzen 4000-й серии, известных под кодовым именем Vermeer, стартует в четвёртом квартале 2020 года. Спустя несколько недель на сцену вышел вице-президент по вычислительной технике и графике AMD Рик Бергман. Он не стал вдаваться в подробности, заявив, что всем фанатам компании стоит запастись терпением, ведь конечный результат удивит как поклонников бренда, так и тех, кто относится к его продукции скептически.

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Всё это интересно, но в настоящем материале мы попробуем собрать всю имеющуюся информацию о предстоящих чипах, в чём нам поможет материал на сайте Hardwaretimes. Уже давно известно, что процессоры Ryzen 4000-й серии будут производиться по улучшенному 7-нм+ техпроцессу, который сам по себе способен неплохо поднять тактовые частоты и энергоэффективность. Пожалуй, наиболее важны архитектурные улучшения, которые несёт Zen 3. Для примера можно взглянуть на недавнее обновление линейки Matisse Refresh, благодаря чему мы на ровном месте получили +200 МГц. Это внушает надежду, что следующее поколение процессоров продолжит эту тенденцию, а сама AMD выпустит полноценный камень, способный в режиме буста преодолевать 5 ГГц.

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Относительно наименований линейки, кажется, красные не планируют никаких перемен. Нас ждёт бюджетный Ryzen 5 4600, продвинутый Ryzen 7 4700Х и флагманская версия Ryzen 9 4900Х. Кроме того обязательно выйдут промежуточные Ryzen 5 4600Х, Ryzen 7 4800Х и некоторые другие. На этот счёт стоит отметить, что, благодаря повышению IPC на 15-20%, даже бюджетный Ryzen 5 4600 сможет сравняться в играх с геймерским Core i7-10700К. Вероятно, случится это не только за счёт повышения одноядерной эффективности, но и за счёт повышения тактовых частот, о чём мы говорили выше.

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Что до начала продаж, то здесь всё очень размыто. На конец текущего года у AMD назначено два крупных анонса. Так, кроме чипов Ryzen 4000-й серии нас ждут видеокарты Radeon RX, на новой архитектуре RDNA 2, главным героем которой станет Big Navi. Эксперты полагают, что продажи не начнутся одновременно, ведь это действительно сложно. А вот всем, у кого есть подходящая материнская плата, эксперты советуют готовить деньги уже сейчас, ведь всё вышеизложенное ясно указывает на то, что отказывать себе в подобном бусте нельзя. К слову, недавно AMD сообщила, что процессоры Ryzen 5000-й серии также выйдут в срок, а именно – в 2021 году.