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Долгое время ходили слухи, что раньше начала следующего года ждать выхода настольных процессоров Ryzen 4000-й серии не стоит. В качестве основной причины называлось отсутствие конкуренции. Якобы Intel безнадёжно отстала по всем направлениям. Если судить по игровой производительности, то складывается совершенно иная картина. Хотя не согласиться с подобным утверждением нельзя, ведь 3000-я серия процессоров Ryzen действительно получилась весьма выгодной с точки зрения общего быстродействия.

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Сегодня были представлены три процессора обновлённой линейки Matisse Refresh. Мы уже видели их возможности, поэтому не будем останавливаться на этом подробно. Одновременно с этим событием своё окончательное слово по данному вопросу сказала глава компании AMD – Лиза Су. По её словам, чипы активно тестируются в лаборатории, где демонстрируют отличный потенциал. Нет никаких сомнений, что продажи стартуют в 2020 году.

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Пока она не может сказать больше, но сообщила, что в ближайшее время нам стоит ждать новых анонсов. Что же, мы готовы. Дело за компанией AMD. Если новые чипы действительно смогут предложить +15-20% прирост IPC, то их будут покупать даже те, кто всегда строил систему исключительно на чипах от Intel