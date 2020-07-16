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Слухи о следующем поколении процессоров AMD курсируют с завидной частотой. Ранее говорилось о том, что благодаря архитектурным улучшением и переходу на более зрелый 7-нм техпроцесс, чипы Ryzen 4000-й серии могут получить до 15% IPC. Сегодня у нас ещё более интригующая информация. Так, сообщается, что производительность в некоторых задачах может возрасти на 20%, что даже недорогим процессорам красной команды позволит обойти флагманы Intel.

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Согласно новым слухам, архитектура Zen 3 позволит сделать огромный рывок по сравнению с процессорами текущего поколения. В первую очередь это касается высокопроизводительных серверных чипов, Milan, однако похожая ситуация будет также наблюдаться и в настольном сегменте. Предполагается, что наибольший рывок удастся сделать в одноядерных нагрузках, в которых традиционно в лидерах остаются процессоры Intel. Согласно мнению экспертов, это позволит сократить разницу в играх между производителями.

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Кроме того, есть мнение, что это позволит даже недорогим процессорам следующего поколения (например, Ryzen 5 4600) соперничать в играх на равных с флагманами Intel (например, Core i7-10700К). Что до прироста в многоядерных дисциплинах, то там показатели не превысят ожидаемых 15%. По мнению экспертов, лучше всего прирост производительности будет заметен в сетевых играх и стратегиях. Например, CS: GO и Civilization 6. Это значит, что только за счёт замены чипа геймерам удастся получить очень неплохой буст.