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Цена на производительный игровой процессор Ryzen 5 3600Х опустилась до 210 долларов – наблюдается новая волна скидок на продукцию AMD

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AMD продолжает радовать покупателей отличными новостями. Уже в конце текущего года появится новое поколение процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3. Чипы ещё не успели засветиться в тестах, однако некоторые утечки приписывают им высокие тактовые частоты и увеличение IPC на 20%, что позволит не только догнать Intel в играх, но и даже превзойти конкурента по многим показателям. 

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Не менее оптимистично звучат заявления о том, что уже в 2021 году нас ждёт абсолютно новое поколение чипов, с поддержкой DDR 5 и 5-нм техпроцессом. Чем ещё можно порадовать преданных фанатов красного лагеря? Только ценами. В этом смысле неудивительно, что уже сейчас крупные ритейлеры начали снижать цены на процессоры текущего поколения. Совсем недавно это был бюджетный Ryzen 5 3600, а теперь очередь пришла его старшей версии – Ryzen 5 3600Х

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Будет резонно заявить, что цены на оба чипа на Amazon опустились пропорционально. Так, если стоимость младшей модели заявлена на уровне 155 долларов, то Ryzen 5 3600Х теперь продаётся за 210 долларов. Это действительно щедрое предложение, ведь самые большие скидки ещё впереди. Предположительно, цены начнут падать одновременно с выходом процессоров Ryzen 4000-й серии.

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Отметим, что процессоры различаются повышенной тактовой частотой на 200 МГц у старшей модели и более мощного кулера Wraith Spire, который позволяет отводить значительно больше тепла, чем его коллега Wraith Stealth. 

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