Стоимость 6-ядерного Ryzen 5 3600 опустилась до 155 долларов – лучший бюджетный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
Совсем недавно мы делали материал, в котором изучали, какой процессор в данный момент может считаться оптимальным игровым решением. Как оказалось, наиболее интересным с точки зрения цены и производительности стал 6-ядерный Ryzen 5 3600 от AMD. Что же, если внимательно посмотреть на последние цены, то становится ясно, что теперь он находится вне конкуренции, ведь подобная стоимость наблюдается впервые с момента начала продаж.
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Прямо сейчас на Amazon стартовала акция на новенький Ryzen 5 3600. Если ещё недавно его можно было купить за 200 долларов, то сегодня цена опустилась до 155 долларов, сделав его покупку как никогда выгодной. Отметим, что приобретение данного лота для отечественного потребителя неинтересно, поскольку здесь стоит учитывать фактор доставки и растаможки. Однако, если где-то проходит масштабная акция – рано или поздно её отголоски докатятся и до России. Когда это случится, не известно. Скорее всего, ждать больших скидок нам стоит не раньше конца осени, когда начнутся продажи нового поколения настольных чипов Ryzen 4000-й серии.
Напомним, перед нами один из самых популярных игровых камней, прекрасно работающий на недорогих материнских платах 300-й, 400-й и 500-й серий. Он поддерживает память с тактовой частотой до 3200 МГц, имеет TDP 95 Вт и при наличии неплохой видеокарты способен обеспечить вам отличные результаты в любых играх, которые будут ненамного ниже, чем у текущих флагманов.
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