Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Совсем недавно мы делали материал, в котором изучали, какой процессор в данный момент может считаться оптимальным игровым решением. Как оказалось, наиболее интересным с точки зрения цены и производительности стал 6-ядерный Ryzen 5 3600 от AMD. Что же, если внимательно посмотреть на последние цены, то становится ясно, что теперь он находится вне конкуренции, ведь подобная стоимость наблюдается впервые с момента начала продаж.

реклама

Прямо сейчас на Amazon стартовала акция на новенький Ryzen 5 3600. Если ещё недавно его можно было купить за 200 долларов, то сегодня цена опустилась до 155 долларов, сделав его покупку как никогда выгодной. Отметим, что приобретение данного лота для отечественного потребителя неинтересно, поскольку здесь стоит учитывать фактор доставки и растаможки. Однако, если где-то проходит масштабная акция – рано или поздно её отголоски докатятся и до России. Когда это случится, не известно. Скорее всего, ждать больших скидок нам стоит не раньше конца осени, когда начнутся продажи нового поколения настольных чипов Ryzen 4000-й серии.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Напомним, перед нами один из самых популярных игровых камней, прекрасно работающий на недорогих материнских платах 300-й, 400-й и 500-й серий. Он поддерживает память с тактовой частотой до 3200 МГц, имеет TDP 95 Вт и при наличии неплохой видеокарты способен обеспечить вам отличные результаты в любых играх, которые будут ненамного ниже, чем у текущих флагманов.