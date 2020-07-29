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Борьба пиратов против Denuvo длится годами. Уже неоднократно было доказано, что программа негативно влияет как на производительность игр, так и на долговечность накопителей. Цифры критические, достигая 20% потери количества кадров в секунду, доходя до трёхзначных значений при подсчёте просадок при 0.1 и 1%. Подробнее об этом читайте в нашем материале. Ясно, что отказываться от Denuvo никто не будет.

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Но есть и хорошие новости, очень часто, когда та или иная команда Велёлого Роджера взламывает новую игру, издатель предпочитает удалить DRM-защиту, поскольку теперь от неё нет смысла. Подобная участь уже постигла десятки новых проектов. Так, в числе очищенных от Denuvo только за последние месяцы значатся: Metro Exodus, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, DOOM Eternal, Devil May Cry 5, Ремейк Resident Evil 2 и множество мелких проектов. Как стало известно, Bethesda окончательно и бесповоротно очистила популярную Prey.

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Отметим, что информация на странице игры в Steam появилась ещё 23 июля, однако сам патч начал поступать только сегодня. Вполне возможно, что вначале он проходил небольшое тестирование, рассылаясь случайным геймерам. Такая практика связана с тем, что очень часто вместе с удалением Denuvo, пропадают некоторые ключевые файлы, после чего игра отказывается нормально функционировать.

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Что до самой Bethesda, то студия неохотно удаляет антипиратскую защиту из своих игр. Так, DOOM и Dishonored 2 лишились Denuvo только через несколько лет после начала продаж, хотя взлом случился в первые недели. В этой ситуации покупатели лицензионных игр должны благодарить пиратов, ведь без них Denuvo никогда не покидала бы игры, продолжая свою подрывную деятельно на наших компьютерах.