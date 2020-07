Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Слухи о том, что антипиратская защита Denuvo негативно влияет на производительность игр, курсируют давно. Что любопытно, есть вполне достоверные факты, свидетельствующие о разрушительном влиянии данного виде защиты на SSD, поскольку программа делает сотни тысяч лишних обращений, приводя к преждевременному износу накопителя. Всё это до сих пор не получило официальных опровержений, поскольку производителю антипиратской защиты просто нечего сказать. Сегодня перед нами полноценное сравнение производительности нескольких игр с Denuvo и с отключённой защитой.

реклама

Поставить жирную точку в данном вопросе решил ютубер под ником Overlord Gaming. В тесте принимали участие игры: Heavy Rain, Detroit Become Human, Metro Exodus, Prey (2017) и Beyond: Two Souls. Давайте систематизируем выводы в виде коротких тезисов:

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

В игре Metro Exodus Denuvo не оказывает никакого влияния на средний fps, чего не скажешь о минимальных показателях и 0.1% lov framerate, разница между которыми доходит до 25%. При этом загрузка самой игры и локаций в среднем на 10 секунд быстрее в незащищённой версии.

реклама

В игре Prey заметно критическое падение частоты кадров по всем показателям. Взгляните на изображение ниже. Пожалуй, это одна из наиболее пострадавших игр от антипиратской защиты: разница в среднем fps превысила 20%, а по минимальной частоте кадров более 48%.

реклама

В игре Heavy Rain всё не столь критично. Влияние антипиратской защиты есть, но при наличии быстрой видеокарты оно будет практически незаметно.

реклама

Отметим, что в тесте участвовали и другие игры, однако разницу между пиратской версией и версией с Denuvo обнаружить не удалось. Добавим, что несмотря на это многие игры гораздо медленнее грузятся с антипиратской защитой. Однако, большая часть геймеров этого просто не заметит, поскольку сравнивать им просто не с чем.