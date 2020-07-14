Выясняем влияние антипиратской защиты Denuvo на снижение производительности компьютера в актуальных играх – медленная загрузка и снижение fps
Слухи о том, что антипиратская защита Denuvo негативно влияет на производительность игр, курсируют давно. Что любопытно, есть вполне достоверные факты, свидетельствующие о разрушительном влиянии данного виде защиты на SSD, поскольку программа делает сотни тысяч лишних обращений, приводя к преждевременному износу накопителя. Всё это до сих пор не получило официальных опровержений, поскольку производителю антипиратской защиты просто нечего сказать. Сегодня перед нами полноценное сравнение производительности нескольких игр с Denuvo и с отключённой защитой.
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Поставить жирную точку в данном вопросе решил ютубер под ником Overlord Gaming. В тесте принимали участие игры: Heavy Rain, Detroit Become Human, Metro Exodus, Prey (2017) и Beyond: Two Souls. Давайте систематизируем выводы в виде коротких тезисов:
В игре Metro Exodus Denuvo не оказывает никакого влияния на средний fps, чего не скажешь о минимальных показателях и 0.1% lov framerate, разница между которыми доходит до 25%. При этом загрузка самой игры и локаций в среднем на 10 секунд быстрее в незащищённой версии.
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В игре Prey заметно критическое падение частоты кадров по всем показателям. Взгляните на изображение ниже. Пожалуй, это одна из наиболее пострадавших игр от антипиратской защиты: разница в среднем fps превысила 20%, а по минимальной частоте кадров более 48%.
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В игре Heavy Rain всё не столь критично. Влияние антипиратской защиты есть, но при наличии быстрой видеокарты оно будет практически незаметно.
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Отметим, что в тесте участвовали и другие игры, однако разницу между пиратской версией и версией с Denuvo обнаружить не удалось. Добавим, что несмотря на это многие игры гораздо медленнее грузятся с антипиратской защитой. Однако, большая часть геймеров этого просто не заметит, поскольку сравнивать им просто не с чем.
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