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Первая волна смартфонов Xiaomi уже практически во всех регионах получила прошивку MIUI 12. После небольшого перерыва китайская компания вновь начала развёртывание обновления для российских пользователей. Западная Европа активно закачивает MIUI 12 на флагманы 2020 года. Одним словом, дела пошли на лад. Такими темпами уже к концу лета мы можем увидеть десятки популярных телефонов с самой последней версией прошивки.

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Можно предположить, что подобная активность связана с тем, что в Китае проблема коронавируса стоит не так актуально, как во многих западных странах. Благодаря этому команды программистов снова вернулись на рабочие места, обещая пусть и с опозданием, но выпустить обновления. Как стало известно вчера, новый этап предполагает рассылку стабильной версии на бюджетные аппараты 2018-2019-х годов. Сегодня эти данные не только подтвердились, но и сам список устройств стал шире.

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Как видите, в списке значатся Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8 и Redmi 8A. Все четыре аппарата выпущены в 2019 году и относятся к ультрабюджетной линейке. Они пользуются высоким спросом, поскольку подобные смартфоны покупаются для работы, а также пожилыми людьми, не имеющими возможности тратить сотни долларов на более продвинутые модели.

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Не менее интересны три следующих телефона: Mi A3, Mi A2 Lite и Mi A2. Они отличаются сбалансированными характеристиками, но всё ещё имеют невысокий ценник. С высоты 2020 года их характеристики смотрятся немного несерьёзно, однако для сёрфинга в интернете, чтения книг и многих других задач они представляют собой идеальный инструмент. Отметим, что большая часть смартфонов в списке пока представлены только китайскими версиями MIUI 12. Как только появятся глобальные прошивки, мы тут же уведомим об этом наших читателей.