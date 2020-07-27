Бюджетные смартфоны Xiaomi 2018-2019-х годов начали получать обновление MIUI 12 – список и ссылки на закачку
В последнее время о развёртывании обновления для смартфонов Xiaomi курсируют пессимистичные слухи. Сообщается, что многие телефоны китайской компании получат прошивку очень нескоро. Некоторые в начале осени, другие – зимой или даже в 2021 году. Ясно, что подобная участь ждёт в первую очередь недорогие аппараты, которые были выпущены в 2018 и 2019 годах и входили в серию Redmi Note или Redmi. Однако, есть и такие, которые уже сегодня могут быть обновлены до самой последней версии прошивки. Давайте ознакомимся со счастливчиками:
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|Смартфон
|Ссылка
|Mi 8 Lite
|Ссылка
|Redmi Note 7
|Ссылка
|Redmi Note 7 Pro
|Ссылка
|Mi 8 SE
|Ссылка
|Mi 9 SE
|Ссылка
Отметим, что некоторые смартфоны уже получили (или получат в ближайшее время) бета-версию, но она находится на закрытых каналах и не предназначена для публичного распространения: Redmi Note 5, Mi 6, Mi Note 3 и Mi MIX 2.
Как видите, подход Xiaomi к созданию и рассылке прошивок крайне избирателен и непредсказуем. К примеру, серия Redmi Note 6 пока даже не получила намёка на обновление, а китайская версия Redmi Note 5 активно обновляется на закрытых каналах уже какое-то время. Что до Mi 8 Lite, то он также оказался впереди множества более новых смартфонов, которые в 2019 году активно продавались отечественными ритейлерами.
В список можно было бы добавить несколько других смартфонов 2018 года (например, Mi 8), но они не принадлежат к бюджетной серии. Дополнительно стоит отметить, что не все они смогут рассчитывать на новую прошивку MIUI 12 на Android 10. Многие из них получили первую бета-версию на предыдущей версии мобильной операционной системы. Отметим, что всё это пока китайские прошивки. Сроков выхода европейской и глобальной версий нет. Прямо сейчас Xiaomi активно тестирует новую версию Android 11 для флагманских смартфонов последних лет.
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