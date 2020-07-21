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20 июля началась рассылка стабильной российской версии прошивки MIUI 12 на несколько смартфонов Xiaomi. Одновременно с этим китайская компания представила полный список из 23 устройств, которые в августе смогут получить доступ к обновлению. Точных сроков не называется. Вполне вероятно, что некоторые получат MIUI 12 раньше, другие – позднее. Сроки могут быть слегка подкорректированы, поскольку часто даже в финальных версиях находят неприятные ошибки. Вот только ждать в любом случае придётся целый месяц.

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Ещё одни месяц ожидания – это очень много. Сегодня мы предлагаем нашим читателям возможность скачать и установить на свои смартфоны новую прошивку раньше других. Это стабильная версия, которая уже много раз была протестирована тысячами энтузиастов и основана на последних китайских официальных образах. Она полностью переведена на русский язык, а большое сообщество фанатов постоянно дорабатывает её, подчищая небольшие ошибки и неточности. Кроме того, она будет постоянно обновляться по воздуху, что делает её ещё более универсальной, чем глобальная версия.

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Ниже представлен список телефонов и ссылки на прошивку. Как видите, обновить можно не только новые устройства 2020 года, но и популярные смартфоны 2019 года. Например, Redmi Note 7, о котором, похоже, Xiaomi вообще забыла. Также прошивку можно получить для недорогих аппаратов типа Mi 8 Lite и Mi 8 SE. Несомненно будут рады миллионы владельцев легендарного Poco F1, так же как и те, кто имеет на руках Redmi Note 8, который до сих пор продаётся огромными партиями, пользуясь высокой популярностью на отечественном рынке.