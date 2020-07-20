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Ещё в апреле Xiaomi огласила список устройств, которые будут в первую очередь обновлены до новой прошивки MIUI 12. В число счастливчиков попали:

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Mi 9T и его китайская версия Redmi K20

Mi 9T Pro и его китайская версия Redmi K20 Pro

Mi 9

Как видите, список небольшой. Если вам нравится считать все аппараты, то их 5. А если учитывать только оригинальные устройства без клонов, то 3. В любом случае китайская версия глобальной прошивки вышла ещё в мае. Она была финальной и имела все характерные черты предрелизной. Казалось, уже скоро жители Европы смогут получить на свои телефоны новенькую MIUI 12. Не тут-то было.

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Ждать пришлось долгих три месяца. Всё это время у нас оставалась возможность скачать глобалку, но любителей экспериментов становится с каждым годом всё меньше. Это значит, что большая часть владельцев данных аппаратов выжидала. Неделю назад пришло сообщение, что в Европе началось распространение новой прошивки в ограниченном количестве. Оказаться среди счастливчиков было просто нереально. Обновление рассылалось абсолютно в случайном порядке. Xiaomi пыталась выловить незамеченные ранее проблемы.

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Что же. Хотим вас обрадовать. Сегодня началась массовая рассылка нового обновления на территории России. К слову, жители соседних стран также могут получить свою версию глобальной MIUI 12. Известно о рассылке в России и Украине. Из других регионов известий пока не поступало. Если вы нажали на проверку и прошивки пока нет, не волнуйтесь. Уже скоро она к вам прилетит. MIUI 12 рассылается волнами. Сервера не резиновые.