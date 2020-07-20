Xiaomi представила официальный список смартфонов 2018-2020-х годов, которые получат глобальную версию MIUI 12 в августе
Несколько дней назад мы предлагали нашим читателям ознакомиться с полным списком смартфонов Xiaomi, которые на данным момент получили последнюю версию прошивки MIUI 12. По большей части это китайские версии, которые можно скачать уже сегодня, но придётся мириться с английским интерфейсом. Что до глобального обновления, то долгое время вообще не было никаких намёков на его скорый выход. Вместо приблизительных дат стояли прочерки, и лишь несколько аппаратов могли ждать MIUI 12 этим летом. Сегодня появился официальный список, который проливает свет на то, какие смартфоны китайской компании получат обновление в августе.
реклама
Ещё раз уточняем, это полностью официальная информация с сайта Xiaomi. Никаких домыслов и предположений. В списке всего 22 устройства. Это гораздо меньше, чем предполагалось ранее, поскольку первоначально речь шла о более чем тридцати аппаратах. Судьба остальных неизвестна. Что любопытно, прошивку получат даже такие старички, как Redmi 6A и Redmi 6, в то же время, рад моделей до сих пор находится за бортом.
Перед нами глобальная версия. В первую очередь обновления получат владельцы этих телефонов в Китае и Индии. После она попадёт в Великобританию, а там начнёт распространяться по всей Европе. Будет ли для российских пользователей выпущена специальная версия, или производитель остановится на глобалке, пока неясно. Xiaomi утверждает, что на этот раз планирует сделать рассылку единовременной в каждом конкретном регионе.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила