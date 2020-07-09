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Несколько дней назад мы сообщали, что Epic Games Store готовится к большой раздаче из 3 интересных игр. Это:

Killing Floor 2

Lifeless Planet

The Escapists 2

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Больше информации о каждой из них можно узнать в электронном магазине, ведь прямо сейчас проходит раздача всей троицы. Что любопытно, тремя проектами дело не ограничилось. В данный момент можно скачать ещё несколько любопытных игр, среди которых есть очень даже интересные тайтлы.

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Sludge Life – необычный инди-проект, который отличает полное отсутствие сюжета и логики. Эта игра для тех, кому откровенно скучно и хочется сделать что-то плохое. Что же, не стоит портить вещи в реальном мире, если есть Sludge Life.

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Delores: A Thimbleweed Park mini-adventure. Эксперты говорят, что описать игру ещё труднее чем понять, что творится в газете Thimbleweed Park или пытаться заработать Пулитцеровскую премию для главной героини. Множество головоломок и необычная графика придутся по душе любителям подобных игр.

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Trackmania – зубодробительная гонка, в которой вы будете соревноваться с призраками живых игроков. Это значит, что вы увидите, как трассу проезжали до вас лучшие геймеры. В будущем может появиться полноценный мультиплеер, но пока его нет.

Как видите, прямо сейчас в свободном доступе находится 6 игр, и это не говоря о сетевых эксклюзивах Ubisoft.