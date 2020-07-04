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Через несколько дней Epic Games Store будет раздавать сразу 3 игры – хардкорный мультиплеерный шутер, космическую сагу и стратегию в стиле ретро

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Несколько дней назад стало известно, что Epic Games Store отказалась от раздачи крутого онлайн выживача Conan Exiles. Игра действительно уникальная, а главное были слухи, что в раздаче будут премиальные дополнения, которые стоят немалых денег. Что же, судя по всему ребята из Epic Games Store осознали свою вину, поскольку уже через несколько дней нас ждёт раздача сразу трёх отличных тайтлов.

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Первая – это безумная мультиплеерная рубка с монстрами всех мастей Killing Floor 2. Вам придётся встретиться с ордами мутантов, созданными злобным учёным. Есть два варианта игры: 6 против бесчисленных толп злобных монстров или 12 с таким же сценарием. Кроме того, можно, что называется, влезть в шкуру мутанта. Игра не стала хитом продаж, но нашла своих поклонников. Дополнительно к игре вам отдадут премиальных персонажей и несколько предметов экипировки, не влияющих на характеристики.

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Вторая – Lifeless Planet. Философская сага о поиске себя и жизни на далёкой планете, которая внезапно оказывается не такой, как хотелось бы. У игры много восторженных отзывов. Советуем потратить на неё пару часов. Так вы по крайней мере поймёте, стоит она того или нет.

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Третья – The Escapists 2. Сомнительная игра с примитивной графикой. В отзывах пишут, что задания действительно захватывающие. Может быть. Если вы любите игры с графикой 30-летней давности – вам стоит опробовать необычную стратегию о трудностях побега из тюрьмы. 

Раздачи начнутся 9 июля. Ссылка

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