Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA

для раздела Блоги
11
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Буквально вчера появились первые тесты 4-ядерного мобильного процессора Intel Core i7-1165G7. Этот чип изготовлен по нормам 10-нм+ техпроцесса на совершенно новой архитектуре Willow Cove. Согласно первым утечкам, нам известно, что он будет очень хорош в одноядерных задачах, обходя по этому показателю флагманский Ryzen 7 4800U на внушительные 20%. Сегодня выяснились не менее любопытные сведения об интегрированной графике нового чипа.

реклама

Итак, GPU Gen12 Xe будет действительно мощным. Как сообщается, он не только обойдёт по чистой производительности интегрированные решения от AMD на графическом чипе Vega 8, но и сможет превзойти популярную дискретную графику начального уровня MX350 от NVIDIA. На изображении ниже можно заметить, что графические чипы идут вровень. Однако, до релиза ещё есть время, а значит Intel сможет улучшить технологию, оторвавшись от дискретных представителей бюджетной линейки конкурента. 

анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Также важно понимать, что перед нами энергоэффективный 4-ядерный процессор. Насколько быстрой окажется интегрированная графика 8-ядерных флагманов, даже сложно представить. Вполне вероятно, что новое поколение процессоров Tiger Lake полностью уничтожит бюджетные дискретные видеокарты как класс. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
The Last of Us: Part II — рецензия
88
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
25
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
29 июня 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный хакер продал уязвимость в коде приставки PlayStation 4 компании Sony – взлом окончательно заблокирован
72
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не получит современный 7-нм техпроцесс и может показать низкую производительность
40
Новая карта для GTA 6 объединила в себе 5 крупнейших городов
14
4-ядерный процессор Intel Core i7 11-го поколения обходит на 20% 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U в тесте Geekbench
75
Названы лучшие материнские платы для процессоров Ryzen 3000 в 2020 году по версии Hardwaretimes
37
Epic Games Store отказалась от бесплатной раздачи культового мультиплеерного РПГ с уникальным игровым миром
8
Через несколько дней Epic Games Store будет раздавать сразу 3 игры – хардкорный мультиплеерный шутер, космическую сагу и стратегию в стиле ретро
15
Google Pixel 3 подешевел более чем в два раза – цена флагмана упала на 40 000 рублей
8
AMD Ryzen 5 3600 остаётся безоговорочным лидером продаж MindFactory по итогам июня
65
iPhone 11 рекордно подешевел в России – официальная цена самого продаваемого смартфона 2020 года снижена до 10 июля
4
Xiaomi сообщила подробности второй, третьей и четвёртой волны обновления MIUI 12 – в списке 30 популярных смартфонов 2018-2020-х годов
4
Официально: релиз PC-версии Horizon Zero Dawn состоится 7 августа
61
Уникальный эмулятор старушки Dendy 3dSen трансформирует привычную 8-битную графику в полноценное 3D
18
Отбраковка 10-ядерных процессоров Core i9-10900K будет продаваться под маркировкой Core i9-10850K
25
Стали известны технические характеристики и цены новых настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir PRO
8
Автоматизированная линия Sony выдаёт игровую консоль PlayStation 4 каждые 30 секунд
22
Vivo раскрыла характеристики мощного телефона на Mediatek Dimensity 1000+ – экран 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч
2
Битва AMD Radeon RX 5700 против NVIDIA RTX 2060 по версии Hardwaretimes
45
Среди игровых видеокарт Ampere самую быструю память получит GeForce RTX 3090
16
Появились цены гибридных процессоров AMD Renoir 4000G — до 30000 рублей за 8-ядерную модель
39

Популярные статьи

Как эффективно снизить температуру процессора, зоны VRM и видеокарты даже в плохом корпусе и без дорогого охлаждения
95
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
Семь самых продаваемых процессоров июля 2020 года по статистике магазина Регард
78
Лучшая схема расположения двух корпусных вентиляторов для максимального охлаждения процессора и зоны VRM, а также безопасное снятие прилипшего кулера с AMD Ryzen
33
Антикризисная сборка ПК для игр с упором на рациональный выбор комплектующих
59
Пульс и давление во время игр на ПК или как не доиграться до инфаркта в 30 лет
74
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
13
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
11
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
+

Сейчас обсуждают

eds
18:09
Ты похоже не понимаешь, что такое битрейт видео и как он влияет на качество изображения видео. Советую изучить вопрос, а потом удивляться, почему ютуб искажает графику.
Энтузиаст сравнил кадры PC-версии Horizon Zero Dawn с версией для PlayStation 4 Pro
Гоша Кордюков
18:08
TE2 - примитивная игра с сомнительной графикой, 30-летней давности. АВТОР ГРАФОДРОЧЕР
Через несколько дней Epic Games Store будет раздавать сразу 3 игры – хардкорный мультиплеерный шутер, космическую сагу и стратегию в стиле ретро
Зю
18:06
Вы тестируете видеоядро на АПУ в процессорозависимых играх? Да вы совсем приболели.
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
Зю
18:02
Чтобы вместо 100 кадров в танках получать 120. Вы чё глупый штоле?
4-ядерный процессор Intel Core i7 11-го поколения обходит на 20% 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U в тесте Geekbench
Jack Reacher
17:57
Тесты в сети есть посмотреть не проблема -открываете и видите что MX350 до 50% быстрее чем RX Vega 8 . Знаете что меня забавляет -один неуч вроде вас что то пернет -другие верят на слово -не удосуживш...
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
Sayros
17:56
Не удивительно, если окажется, что на самом деле живем то в ГТА в версии какой нибудь двадцатой
Новая карта для GTA 6 объединила в себе 5 крупнейших городов
Евгений Сенников
17:55
наконецто годнота подъехала пора всем на ампер переходить другие не потянут
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
KashtanPalash
17:55
У Аорус Мастер феноменальный питальник на 1120 ампер, хотя вся серия В550 выделяется по этому параметру, но тут есть чем гордится, не говоря об разгоне памяти до 5200 на матисс и 5400 на вермьер.
Плата на базе чипсета AMD B550 позволила разогнать Ryzen 9 3950X до 5974 МГц
KOHAGEN
17:55
Использование оперативки в качестве видеопамяти, никогда не даст вылезти интеграшкам из параши, какими бы супермощными их не сделали!
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
CTyDeHT
17:55
Теперь он сожрет уже всю память
Google выпустит 64-разрядный Chrome для Android с улучшенной производительностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем