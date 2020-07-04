Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
Буквально вчера появились первые тесты 4-ядерного мобильного процессора Intel Core i7-1165G7. Этот чип изготовлен по нормам 10-нм+ техпроцесса на совершенно новой архитектуре Willow Cove. Согласно первым утечкам, нам известно, что он будет очень хорош в одноядерных задачах, обходя по этому показателю флагманский Ryzen 7 4800U на внушительные 20%. Сегодня выяснились не менее любопытные сведения об интегрированной графике нового чипа.
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Итак, GPU Gen12 Xe будет действительно мощным. Как сообщается, он не только обойдёт по чистой производительности интегрированные решения от AMD на графическом чипе Vega 8, но и сможет превзойти популярную дискретную графику начального уровня MX350 от NVIDIA. На изображении ниже можно заметить, что графические чипы идут вровень. Однако, до релиза ещё есть время, а значит Intel сможет улучшить технологию, оторвавшись от дискретных представителей бюджетной линейки конкурента.
Также важно понимать, что перед нами энергоэффективный 4-ядерный процессор. Насколько быстрой окажется интегрированная графика 8-ядерных флагманов, даже сложно представить. Вполне вероятно, что новое поколение процессоров Tiger Lake полностью уничтожит бюджетные дискретные видеокарты как класс.
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