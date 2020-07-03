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На данный момент самым быстрым мобильным процессором на рынке является 8-ядерный Ryzen 7 4800U производства AMD. Он может похвастать внушительной производительностью в рабочих задачах и отличными показателями в играх. Мало того он способен удивить своей энергоэффективностью. Так, заявленное TDP для него составляет всего 15 Вт. Судя по всему, скоро на пьедестал вступит новый король.

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В тесте Geekbench был протестирован 4-ядерный процессор Intel Core i7-1165G7, принадлежащий к 11-му поколению Intel Tiger Lake. Отметим, что он базируется на новой перспективной архитектуре Willow Cove и выполнен по нормам улучшенного 10-нм техпроцесса. Также сообщается о продвинутой графике Xe-LP, которая должна удвоить производительность по сравнению с текущей Gen 11.

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Как видите, в многоядерном тесте 4-ядерный Intel ожидаемо медленно, но зато в производительности на одно ядро он вырывается вперёд. Так, лучший результат Core i7-1165G7 составляет 6 737 баллов, в то время как у Ryzen 7 4800U этот показатель не поднимается выше 5 531 балла.

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Не менее интересны результаты 4-ядерного Core i5-1135G7, который в сравнении с 8-чядерным Ryzen 7 4700U оказывается намного быстрее в одноядерных тестах и лишь немного уступает в многоядерных. Это пока только предварительные данные. Но уже сегодня можно говорить о том, что Intel готовит триумфальное возвращение, которое в первую очередь состоится на рынке ноутбуков.